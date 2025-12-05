Погода в Украине на выходные 6 декабря — подробный прогноз от синоптиков

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 6 декабря, погода в Украине будет спокойной и прохладной, без существенных осадков в большинстве регионов. Впрочем, в некоторых областях возможны туманы, ночные заморозки и сильный порывистый ветер днем.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 6 декабря

В западных областях 6 декабря будет облачным, местами ожидается туман. Юго-восточный ветер будет со скоростью 5-10 м/с, а на Закарпатье ослабеет до 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днем поднимется до +2...+7 °С, в закарпатских районах — до +8...+10 °С.

Температурная карта Украины 6 декабря. Фото: Метеопост

Погода в северных регионах изменится из-за действия антициклона. Там будет сухо, без осадков. Ветер будет преобладать с востока, 3-8 м/с. Ночная температура составит -3...+2 °С, а в течение дня будет удерживаться в пределах -1...+4 °С.

В центральных областях также будет царить стабильная антициклональная погода без осадков и с умеренным восточным ветром 5-10 м/с. Ночью воздух остынет до -2...+3 °С, днем повысится до +1...+6 °С.

Температурная карта Украины на субботу, 8 декабря. Фото: Метеопрог

На Юге и в Крыму будет облачно, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Восточный ветер будет со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Ночные температуры составят +1...+6 °С, дневные - +4...+9 °С, в Крыму местами потеплеет до +9...+11 °С.

В восточных регионах без осадков, но облачно. Восточный ветер будет иметь скорость 3-8 м/с. Ночью воздух остынет до -3...+2 °С, днем ожидается от +1 до +6 °С.

Напомним, синоптики сообщили, где в Украине сегодня будет холодная ветреная погода.

Также узнайте прогноз магнитных бурь на сегодня, 5 декабря.