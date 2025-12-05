Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Остерегайтесь сильного ветра — прогноз погоды на завтра arrow

Остерегайтесь сильного ветра — прогноз погоды на завтра

5 декабря 2025 14:55
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на выходные 6 декабря — подробный прогноз от синоптиков
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 6 декабря, погода в Украине будет спокойной и прохладной, без существенных осадков в большинстве регионов. Впрочем, в некоторых областях возможны туманы, ночные заморозки и сильный порывистый ветер днем.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 6 декабря

В западных областях 6 декабря будет облачным, местами ожидается туман. Юго-восточный ветер будет со скоростью 5-10 м/с, а на Закарпатье ослабеет до 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днем поднимется до +2...+7 °С, в закарпатских районах — до +8...+10 °С.

null
Температурная карта Украины 6 декабря. Фото: Метеопост

Погода в северных регионах изменится из-за действия антициклона. Там будет сухо, без осадков. Ветер будет преобладать с востока, 3-8 м/с. Ночная температура составит -3...+2 °С, а в течение дня будет удерживаться в пределах -1...+4 °С.

В центральных областях также будет царить стабильная антициклональная погода без осадков и с умеренным восточным ветром 5-10 м/с. Ночью воздух остынет до -2...+3 °С, днем повысится до +1...+6 °С.

null
Температурная карта Украины на субботу, 8 декабря. Фото: Метеопрог

На Юге и в Крыму будет облачно, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Восточный ветер будет со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Ночные температуры составят +1...+6 °С, дневные - +4...+9 °С, в Крыму местами потеплеет до +9...+11 °С.

В восточных регионах без осадков, но облачно. Восточный ветер будет иметь скорость 3-8 м/с. Ночью воздух остынет до -3...+2 °С, днем ожидается от +1 до +6 °С.

Напомним, синоптики сообщили, где в Украине сегодня будет холодная ветреная погода.

Также узнайте прогноз магнитных бурь на сегодня, 5 декабря.

погода похолодание прогноз погоды погода в Украине ветер
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:15 Часть Одессы и области остались без света — авария в сети

16:10 Правила в ЖК — когда нельзя запускать генератор возле дома

15:50 Крепость на Одесчине под новой защитой — решение ЮНЕСКО

15:50 Доллар подбросил сюрприз — что произошло с курсом на черном рынке

15:43 Крупнейшая сделка в киноиндустрии — Netflix покупает Warner Bros

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

15:23 Черниговщина осталась без света — масштабная авария в сети

15:15 Квартира в настоящем одесском дворике — какая стоимость

15:15 Бюджетный праздник — какие самые низкие цены на елку и сосну

15:10 Депутату Харьковского горсовета объявлено подозрение в госизмене

14:55 Остерегайтесь сильного ветра — прогноз погоды на завтра

16:15 Часть Одессы и области остались без света — авария в сети

16:10 Правила в ЖК — когда нельзя запускать генератор возле дома

15:50 Крепость на Одесчине под новой защитой — решение ЮНЕСКО

15:50 Доллар подбросил сюрприз — что произошло с курсом на черном рынке

15:43 Крупнейшая сделка в киноиндустрии — Netflix покупает Warner Bros

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

15:23 Черниговщина осталась без света — масштабная авария в сети

15:15 Квартира в настоящем одесском дворике — какая стоимость

15:15 Бюджетный праздник — какие самые низкие цены на елку и сосну

15:10 Депутату Харьковского горсовета объявлено подозрение в госизмене

14:55 Остерегайтесь сильного ветра — прогноз погоды на завтра

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

4 декабря
Text

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:08 Каждый владелец квартиры должен иметь эту бумагу — что проверить

3 декабря 2025

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

23 ноября 2025

10:50 Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

22 ноября 2025

19:15 Без проблем на границе не обойдется — сколько наличных надо иметь

21 ноября 2025

19:35 Кто из украинцев не сможет стать гражданином Германии — основания

27 ноября 2025

11:30 Украинцам продают доллары со звездочкой — что значит этот символ

25 ноября 2025

16:10 На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации