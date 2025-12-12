Погода сегодня, 12 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: Укринформ

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Не обойдется без осадков.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 12 декабря

Ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдет умеренный дождь. На востоке страны он будет сопровождаться мокрым снегом. Днем на юго-востоке, местами в западных и северных областях небольшой дождь. На остальной территории осадков не предвидится, но на Закарпатье и в Карпатах местами образуется туман.

Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С, а днем поднимутся до +4...+9 °С, в южных регионах — до +12 °С. В восточных областях и в Карпатах будет наиболее прохладно: ночью -2...+3 °С, а днем 0...+5 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — +1...+6 °С, а в Киеве — +4...+6 °С. Днем в столице воздух прогреется до +7...+9 °С, а в области — до +4...+9 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 декабря в Украине будет ветрено. Порывы западного и северо-восточного ветра местами достигнут 15–20 м/с. Ночью на юге и востоке пройдут дожди, а на северо-востоке — дожди с мокрым снегом. Также небольшие дожди ожидаются местами на Левобережье днем. Вечером умеренные осадки возможны на севере и Харьковщине.

Ночью температура снизится до +2...+6 °С. Днем воздух прогреется до +4...+8 °С, а на юге — до +10 °С.

В Киеве будет ветрено, до +8 °С, местами пройдет дождь.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, в Украину придет похолодание. Может быть гололедица.

Также мы сообщали, что 11 декабря во многих регионах Украины прошли дожди. Без мокрого снега тоже не обошлось.