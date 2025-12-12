Видео
Україна
Видео

От +12 °С до мокрого снега — какая погода будет в Украине сегодня

12 декабря 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 12 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: Укринформ
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 12 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Не обойдется без осадков.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 12 декабря

Погода в Украине 12 декабря 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдет умеренный дождь. На востоке страны он будет сопровождаться мокрым снегом. Днем на юго-востоке, местами в западных и северных областях небольшой дождь. На остальной территории осадков не предвидится, но на Закарпатье и в Карпатах местами образуется туман.

Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С, а днем поднимутся до +4...+9 °С, в южных регионах — до +12 °С. В восточных областях и в Карпатах будет наиболее прохладно: ночью -2...+3 °С, а днем 0...+5 °С.

Температуры в Украине 12 декабря 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — +1...+6 °С, а в Киеве — +4...+6 °С. Днем в столице воздух прогреется до +7...+9 °С, а в области — до +4...+9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 декабря в Украине будет ветрено. Порывы западного и северо-восточного ветра местами достигнут 15–20 м/с. Ночью на юге и востоке пройдут дожди, а на северо-востоке — дожди с мокрым снегом. Также небольшие дожди ожидаются местами на Левобережье днем. Вечером умеренные осадки возможны на севере и Харьковщине.

Ночью температура снизится до +2...+6 °С. Днем воздух прогреется до +4...+8 °С, а на юге — до +10 °С.

В Киеве будет ветрено, до +8 °С, местами пройдет дождь.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, в Украину придет похолодание. Может быть гололедица.

Также мы сообщали, что 11 декабря во многих регионах Украины прошли дожди. Без мокрого снега тоже не обошлось.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
