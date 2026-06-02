Главная Погода В Україні похолодає до +15°C: синоптик Діденко назвала регіони

Дата публикации 2 июня 2026 13:31
Погода в Україні прогноз на 3 червня: детальний огляд Наталки Діденко
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Практично по всій території України в середу, 3 червня, пройдуть короткочасні дощі. Водночас в низці областей та столиці очікується різке погіршення погоди у вигляді зниження температури повітря та шквального вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Діденко попередила про погіршення погоди в Україні 3 червня 

В Україні очікуються дощі у середу, 3 червня, майже в усіх регіонах країни. Єдиним винятком стануть східні області, де дощів не передбачається. Разом із дощами мешканців півночі, центру та півдня України попередили про сильні пориви вітру з південно-східного напрямку.

У північних і центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів протягом дня покажуть усього +17...+20 градусів. Водночас на заході України, у східній частині та на більшій за площею території півдня пануватиме тепла погода з показниками від +22 до +26 градусів.

Температурна карта України 3 червня. Фото: Метеопост

У Києві 3 червня також очікується зміна погоди. У столиці прогнозують хмарну погоду, рвучкий південно-східний вітер та невеликі опади. Крім того, у місті відбудеться зниження температури повітря до +17...+18 градусів.

Новини.LIVE писали раніше, що в Україні до кінця тижня будуть різкі температурні контрасти. Зокрема до кінця тижня на територію країни прийде африканська спека.

Сьогодні, 2 червня, у більшості областей пройдуть рясні дощі з поривами вітру. Водночас температура повітря буде в межах +20...+25°C.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
