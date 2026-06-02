Погода в Україні прогноз на 3 червня: детальний огляд Наталки Діденко

Практично по всій території України в середу, 3 червня, пройдуть короткочасні дощі. Водночас в низці областей та столиці очікується різке погіршення погоди у вигляді зниження температури повітря та шквального вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

В Україні очікуються дощі у середу, 3 червня, майже в усіх регіонах країни. Єдиним винятком стануть східні області, де дощів не передбачається. Разом із дощами мешканців півночі, центру та півдня України попередили про сильні пориви вітру з південно-східного напрямку.

У північних і центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів протягом дня покажуть усього +17...+20 градусів. Водночас на заході України, у східній частині та на більшій за площею території півдня пануватиме тепла погода з показниками від +22 до +26 градусів.

У Києві 3 червня також очікується зміна погоди. У столиці прогнозують хмарну погоду, рвучкий південно-східний вітер та невеликі опади. Крім того, у місті відбудеться зниження температури повітря до +17...+18 градусів.

