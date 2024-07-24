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Сезон дождей — синоптики сообщили о падении температуры в Одессе

24 июля 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 24 июля.
Женщины под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 24 июля, в Одессе ожидается небольшой дождь, который освежит сухой воздух и приведет к снижению температуры. Воздух сегодня прогреется до +30 °С, а вода в Черном море — до +28 °С. Также ожидаются порывы северного ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем местами небольшой дождь, гроза.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +21...+23°С, днем +28...+30°С.
  • Температура морской воды +26...+28 °С.
прогноз погоды в Одессе 24 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем небольшой дождь, гроза.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +18...+23 °C, днем +28...+34 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области 24 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность на 24 июля
Прогноз пожарной угрозы на 24 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 июля

Сегодня, 24, в Украине ожидается теплая погода с комфортной температурой воздуха, которая будет колебаться в пределах +25...+29°C. В большинстве областей будет сухо и солнечно, только в западных областях возможна гроза. Впрочем, это будет продолжаться недолго, и уже скоро к нам вернется аномальная жара.

погода в Украине 24 июля
Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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