Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 24 липня

Сезон дощів — синоптики повідомили про спад температури в Одесі
Сьогодні, 24 липня, в Одесі очікується невеликий дощ, який освіжить сухе повітря та сприятиме зниженюю температури. Повітря сьогодні прогріється до +30 °С, а вода у Чорному морі — до +28 °С. Також очікуються пориви північного вітру до 12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +21...+23 °С, вдень +28...+30 °С.
- Температура морської води +26...+28 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +18...+23 °C, вдень +28...+34 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Погода в Україні 24 липня
Сьогодні, 24, в Україні очікується тепла погода з комфортною температурою повітря, яка коливатиметься в межах +25...+29 °C. В більшості областей буде сухо і сонячно, лише в західних областях можлива гроза. Втім, це триватиме недовго, і вже незабаром до нас повернеться аномальна спека.
Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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