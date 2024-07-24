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Сезон дощів — синоптики повідомили про спад температури в Одесі

24 липня 2024 05:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 24 липня
Жінки під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 24 липня, в Одесі очікується невеликий дощ, який освіжить сухе повітря та сприятиме зниженюю температури. Повітря сьогодні прогріється до +30 °С, а вода у Чорному морі — до +28 °С. Також очікуються пориви північного вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +21...+23 °С, вдень +28...+30 °С.
  • Температура морської води +26...+28 °С.
прогноз погоди в Одесі 24 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +18...+23 °C, вдень +28...+34 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
прогноз погоди в Одеській області 24 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на 24 липня Одещина
Прогноз пожежної небезпеки на 24 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 24 липня

Сьогодні, 24, в Україні очікується тепла погода з комфортною температурою повітря, яка коливатиметься в межах +25...+29 °C. В більшості областей буде сухо і сонячно, лише в західних областях можлива гроза. Втім, це триватиме недовго, і вже незабаром до нас повернеться аномальна спека.

погода в Україні 24 липня
Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря спека

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