Погода в Украине в пятницу, 23 февраля — где объявили штормовое предупреждение

Женщина прячется под зонтиком от сильного ветра. Фото: MEN

Погода в Украине в пятницу, 23 февраля, будет ветреной. Синоптики предупреждают украинцев о порывистом ветре на крайнем западе с порывами до 20 м/с и предупреждают о вероятности осложнений движения транспорта. Кроме того, в Волынской и Львовской областях ожидаются дожди, которые усилятся на Закарпатье. Температура воздуха днем может подняться до +12 °C, но ночью еще прогнозируют мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 23 февраля

"Небольшая облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье умеренный дождь (ночью в Карпатах с мокрым снегом), на Волыни и Львовщине днем местами небольшой дождь", — прогнозируют синоптики из Укргидрометцентра.

Ветер южного направления со скоростью 7-12 м/с. В ряде областей — штормовой.

Температура воздуха:

ночью -4...+1 °C, на Правобережье +1...+6 °C;

днем +7...+12 °C, в восточных и северо-восточных областях +3...+8 °C.

в Киеве ночью +3...+5 °C, днем +8...+10 °C.

Прогноз погоды в Украине 23 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с в Карпатах в пятницу, 23 февраля. Объявлен I уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в прогнозе.

Прогноз погоды в Украине 23 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также 22-27 февраля ожидается повышение уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов, на Верхнем Днепре (в пределах страны), на устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС. Также существует опасность подтоплений в Киевской области.

Кроме того, на реках бассейна Припяти будет сохраняться затопление заводей в Волынской и Ровенской областях 22-23 февраля.

Карта подтоплений в Украине 23 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 23 февраля

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 23 февраля, существенных осадков в Украине не ожидается.

"На крайнем западе возможны небольшие дожди, однако на общую бездождевую и бесснежную ближайшую перспективу это не повлияет. Потому что восточный антициклон, область высокого атмосферного давления, не будет пускать западную и юго-западную влагу на территорию Украины. Карта", — сообщает Диденко.

Прогноз погоды в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, ветер 23 февраля "может быть порывистым, порой сильным".

Температура воздуха:

ночью на востоке -4...-8 °C, на западе +3...+7 °C;

днем +7...+13 °C, на востоке +3...+6 °C.

В Киеве сегодня ожидается ветреная, но теплая погода. Днем воздух в столице прогреется до +10 °C.

Напомним, что синоптики прогнозируют, что во второй половине февраля не предусматривается сильных морозов. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части — близок к норме.

Также мы писали, что прошедшее лето ознаменовалось рекордной за всю историю наблюдений температурой воздуха. По прогнозу климатологов, в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия.