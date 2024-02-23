Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого — де оголосили штормове попередження

Жінка ховається під парасолькою від сильного вітру. Фото: MEN

Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого, буде вітряною. Синоптики попереджають українців про рвучкий вітер на крайньому заході з поривами до 20 м/с та попереджають про ймовірність ускладнень руху транспорту. Крім того, у Волинській та Львівській областях очікуються дощі, що посиляться на Закарпатті. Температура повітря вдень може піднятися до +12 °C, однак вночі ще прогнозують мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 23 лютого

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті помірний дощ (вночі в Карпатах з мокрим снігом), на Волині та Львівщині вдень місцями невеликий дощ", — прогнозують синоптики з Укргідрометцентру.

Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У низці областей — штормовий.

Температура повітря:

вночі -4...+1 °C, на Правобережжі +1...+6 °C;

вдень +7...+12 °C, у східних та північно-східних областях +3...+8 °C.

у Києві вночі +3...+5 °C, вдень +8...+10 °C.

Прогноз погоди в Україні 23 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с в Карпатах у п'ятницю, 23 лютого. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться в прогнозі.

Прогноз небезпечної погоди в Україні 23 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також 22-27 лютого очікується підвищення рівнів води на Десні та її притоці р. Снов, на Верхньому Дніпрі (в межах країни), на пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС. Також існує небезпека підтоплень у Київській області.

Крім того, на річках басейну Прип'яті зберігатиметься затоплення заплав у Волинській та Рівненській областях 22-23 лютого.

Мапа підтоплень в Україні 23 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 23 лютого

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 23 лютого, істотних опадів в Україні не очікується.

"На крайньому заході можливі невеликі дощі, проте на загальну бездощову і безснігову найближчу перспективу це не вплине. Бо східний антициклон, область високого атмосферного тиску, не пускатиме західну та південно-західну вологу на територію України. Карта", — повідомляє Діденко.

Прогноз погодних умов у Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

За її словами, вітер 23 лютого "може бути рвучким, часом сильним".

Температура повітря:

вночі на сході -4...-8 °C, на заході +3...+7 °C;

вдень +7...+13, на сході +3...+6 °C.

У Києві сьогодні очікується вітряна, однак тепла погода. Вдень повітря в столиці прогріється до +10 °C.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що в другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині — близьким до норми.

Також ми писали, що минуле літо відзначилося рекордною за всю історію спостережень температурою повітря. За прогнозом кліматологів, цьогоріч планету продовжать штормити екстремальні умови.