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Штормове попередження — синоптики застерегли про порушення руху транспорту в одній області

23 лютого 2024 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого — де оголосили штормове попередження
Жінка ховається під парасолькою від сильного вітру. Фото: MEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого, буде вітряною. Синоптики попереджають українців про рвучкий вітер на крайньому заході з поривами до 20 м/с та попереджають про ймовірність ускладнень руху транспорту. Крім того, у Волинській та Львівській областях очікуються дощі, що посиляться на Закарпатті. Температура повітря вдень може піднятися до +12 °C, однак вночі ще прогнозують мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 лютого

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті помірний дощ (вночі в Карпатах з мокрим снігом), на Волині та Львівщині вдень місцями невеликий дощ", — прогнозують синоптики з Укргідрометцентру.

Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. У низці областей — штормовий.

Температура повітря:

  • вночі -4...+1 °C, на Правобережжі +1...+6 °C;
  • вдень +7...+12 °C, у східних та північно-східних областях +3...+8 °C.
  • у Києві вночі +3...+5 °C, вдень +8...+10 °C.
Мапа погоди в Україні 23 лютого від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні 23 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с в Карпатах у п'ятницю, 23 лютого. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться в прогнозі.

Мапа небезпечної погоди в Україні 23 лютого від Укргідрометцентру
Прогноз небезпечної погоди в Україні 23 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також 22-27 лютого очікується підвищення рівнів води на Десні та її притоці р. Снов, на Верхньому Дніпрі (в межах країни), на пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС. Також існує небезпека підтоплень у Київській області.

Крім того, на річках басейну Прип'яті зберігатиметься затоплення заплав у Волинській та Рівненській областях 22-23 лютого.

Мапа підтоплень в Україні 23 лютого від Укргідрометцентру
Мапа підтоплень в Україні 23 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 23 лютого

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 23 лютого, істотних опадів в Україні не очікується.

"На крайньому заході можливі невеликі дощі, проте на загальну бездощову і безснігову найближчу перспективу це не вплине. Бо східний антициклон, область високого атмосферного тиску, не пускатиме західну та південно-західну вологу на територію України. Карта", — повідомляє Діденко.

Прогноз погодних умов у Європі
Прогноз погодних умов у Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

За її словами, вітер 23 лютого "може бути рвучким, часом сильним".

Температура повітря:

  • вночі на сході -4...-8 °C, на заході +3...+7 °C;
  • вдень +7...+13, на сході +3...+6 °C.

У Києві сьогодні очікується вітряна, однак тепла погода. Вдень повітря в столиці прогріється до +10 °C.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що в другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині — близьким до норми.

Також ми писали, що минуле літо відзначилося рекордною за всю історію спостережень температурою повітря. За прогнозом кліматологів, цьогоріч планету продовжать штормити екстремальні умови.

погода
Укргідрометцентр
лютий
Наталка Діденко
прогноз погоди
погода в Україні

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