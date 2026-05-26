Прогноз погоды в Украине на завтра 27 мая от синоптика Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 27 мая, ожидается с сильным ветром, который будет достигать штормовых порывов. Страну будет пересекать атмосферный фронт, в результате чего прогнозируются дожди. В то же время температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Диденко отметила, что завтра практически повсеместно будет влажная погода с дождями.

Температура воздуха на юге и юго-западе +25...+28 °С, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской областях +17...+21 °С, а на остальной территории +20...+23 °С.

В Киеве завтра предполагается ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного направления до 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается дождь. Температура воздуха будет около +21 °С.

"С четверга в Украине ожидается похолодание до дневных +12...+18 °С", — сообщила Диденко.

В то же время теплая погода возобновится уже в начале июня.

