Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Штормовой ветер и дожди: синоптик Диденко предупредила о непогоде завтра

Штормовой ветер и дожди: синоптик Диденко предупредила о непогоде завтра

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 18:36
Прогноз погоды в Украине на завтра 27 мая от синоптика Натальи Диденко
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 27 мая, ожидается с сильным ветром, который будет достигать штормовых порывов. Страну будет пересекать атмосферный фронт, в результате чего прогнозируются дожди. В то же время температура воздуха будет высокой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 27 мая

Диденко отметила, что завтра практически повсеместно будет влажная погода с дождями.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня
Атмосферный фронт. Фото: DWD

Температура воздуха на юге и юго-западе +25...+28 °С, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской областях +17...+21 °С, а на остальной территории +20...+23 °С.

Погода в Україні на завтра 27 травня
Погода в Украине 27 мая. Фото: Meteopost

В Киеве завтра предполагается ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного направления до 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается дождь. Температура воздуха будет около +21 °С.

Читайте также:

"С четверга в Украине ожидается похолодание до дневных +12...+18 °С", — сообщила Диденко.

В то же время теплая погода возобновится уже в начале июня.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на этой неделе в Украине ожидается снижение температуры воздуха, сильный ветер и дожди.

Ранее глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что водные ресурсы в Украине быстро уменьшаются из-за климатических изменений, в частности засухи.

погода Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации