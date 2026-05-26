Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Штормовий вітер та дощі: синоптик Діденко попередила про негоду завтра

Штормовий вітер та дощі: синоптик Діденко попередила про негоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 18:36
Прогноз погоди в Україні на завтра 27 травня від синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 27 травня, очікується із сильним вітром, який досягатиме штормових поривів. Країну перетинатиме атмосферний фронт, внаслідок чого прогнозуються дощі. Водночас температура повітря буде високою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 27 травня

Діденко зазначила, що завтра практично повсюди буде волога погода з дощами.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня
Атмосферний фронт. Фото: DWD

Температура повітря на півдні та південному заході +25...+28 °С, на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Луганщині +17...+21 °С, а на решті території +20...+23 °С.

Погода в Україні на завтра 27 травня
Погода в Україні 27 травня. Фото: Meteopost

У Києві завтра передбачається вітряна погода із штормовими поривами північно-західного напрямку до 20 метрів на секунду. Крім того, очікується дощ. Температура повітря буде близько +21 °С

Читайте також:

"З четверга в Україні очікується похолодання до денних +12...+18 °С", — повідомила Діденко.

Водночас тепла погода відновиться вже на початку червня.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, цього тижня в Україні очікується зниження температури повітря, сильний вітер та дощі

Раніше голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що водні ресурси в Україні швидко зменшуються через кліматичні зміни, зокрема посуху.

погода Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації