Прогноз погоди в Україні на завтра 27 травня від синоптика Наталки Діденко

Штормовий вітер та дощі: синоптик Діденко попередила про негоду завтра
Погода в Україні завтра, 27 травня, очікується із сильним вітром, який досягатиме штормових поривів. Країну перетинатиме атмосферний фронт, внаслідок чого прогнозуються дощі. Водночас температура повітря буде високою.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 27 травня
Діденко зазначила, що завтра практично повсюди буде волога погода з дощами.
Температура повітря на півдні та південному заході +25...+28 °С, на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Луганщині +17...+21 °С, а на решті території +20...+23 °С.
У Києві завтра передбачається вітряна погода із штормовими поривами північно-західного напрямку до 20 метрів на секунду. Крім того, очікується дощ. Температура повітря буде близько +21 °С.
"З четверга в Україні очікується похолодання до денних +12...+18 °С", — повідомила Діденко.
Водночас тепла погода відновиться вже на початку червня.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, цього тижня в Україні очікується зниження температури повітря, сильний вітер та дощі.
