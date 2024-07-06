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Ищите охладитель — народный синоптик Диденко рассказала, где завтра будет невероятная жара

6 июля 2024 13:27
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 июля, от Наталки Диденко
Молодежь пытается охладиться в фонтане на Почтовой площади Киева. Иллюстративное фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине и Киеве в воскресенье, 7 июля, будет в основном жаркой. В то же время с завтрашнего дня начнется постепенный рост температурных показателей.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине и Киеве 7 июля

По сообщению синоптика, завтра температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26…+32 °С.

На юге и юго-востоке +30…+34 °С, по всей территории Украины без существенных осадков.

погода деденко 7 июля
Температурная карта. Источник: Facebook Натальи Диденко

В Киеве в воскресенье ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +27...+29 °С.

"Учтите этот жаркий прогноз, позаботьтесь о запасе воды, по возможности переедьте временно на дачу, или ближе к воде, или лесу, где легче можно пережить жару", — комментирует Диденко.

деденко погода 7 июля
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

А также мы сообщали, что начало июля в Украине будет очень жарким, поскольку воздух прогреется до +35 °С, а осадков почти не ожидается.

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