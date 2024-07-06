Прогноз погоды в Украине на завтра, 7 июля, от Наталки Диденко

Ищите охладитель — народный синоптик Диденко рассказала, где завтра будет невероятная жара
Погода в Украине и Киеве в воскресенье, 7 июля, будет в основном жаркой. В то же время с завтрашнего дня начнется постепенный рост температурных показателей.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине и Киеве 7 июля
По сообщению синоптика, завтра температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26…+32 °С.
На юге и юго-востоке +30…+34 °С, по всей территории Украины без существенных осадков.
В Киеве в воскресенье ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +27...+29 °С.
"Учтите этот жаркий прогноз, позаботьтесь о запасе воды, по возможности переедьте временно на дачу, или ближе к воде, или лесу, где легче можно пережить жару", — комментирует Диденко.
Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.
А также мы сообщали, что начало июля в Украине будет очень жарким, поскольку воздух прогреется до +35 °С, а осадков почти не ожидается.
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