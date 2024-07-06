Прогноз погоди в Україні на завтра, 7 липня, від Наталки Діденко

Молодь намагається охолодитись у фонтані на Поштовій площі Києва. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні та Києві у неділю, 7 липня, буде переважно спекотною. Водночас від завтра розпочнеться поступове зростання температурних показників.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні та Києві 7 липня

За повідомленням синоптика, завтра температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+32 °С.

На півдні та південному сході +30...+34 °С, по всій території України без істотних опадів.

Температурна карта. Джерело: Facebook Наталки Діденко

У Києві в неділю очікується суха сонячна погода з температурою повітря +27...+29 °С.

"Візьміть до уваги цей спекотний прогноз, подбайте про запас води, за можливості переїдьте тимчасово на дачі чи ближче до води, чи лісу, де легше можна перебути спеку", — коментує Діденко.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

А також ми повідомляли, що початок липня в Україні буде дуже спекотним, оскільки повітря прогріється до +35 °С, натомість опадів майже не очікується.