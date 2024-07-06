Прогноз погоди в Україні на завтра, 7 липня, від Наталки Діденко

Шукайте охолоджувач — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра буде неймовірна спека
Погода в Україні та Києві у неділю, 7 липня, буде переважно спекотною. Водночас від завтра розпочнеться поступове зростання температурних показників.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні та Києві 7 липня
За повідомленням синоптика, завтра температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+32 °С.
На півдні та південному сході +30...+34 °С, по всій території України без істотних опадів.
У Києві в неділю очікується суха сонячна погода з температурою повітря +27...+29 °С.
"Візьміть до уваги цей спекотний прогноз, подбайте про запас води, за можливості переїдьте тимчасово на дачі чи ближче до води, чи лісу, де легше можна перебути спеку", — коментує Діденко.
Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.
А також ми повідомляли, що початок липня в Україні буде дуже спекотним, оскільки повітря прогріється до +35 °С, натомість опадів майже не очікується.
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