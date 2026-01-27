Погода в Украине - Диденко рассказала, когда будет похолодание

Синоптик Диденко раскрыла, когда вернется арктический холод
В ближайшие дни украинцев ожидает существенное потепление. Однако после этого вернется арктический холод.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине
28 и 29 января температура воздуха по стране поднимется до "нулевых" и даже плюсовых значений.
В дневные часы в большинстве регионов столбики термометров будут колебаться в промежутке 0...+3 °С, на юге — +3...+6 °С, а в Крыму воздух прогреется до +6...+14 °С.
Несмотря на потепление, погода не будет совсем безоблачной. На севере, западе, в центре и на Харьковщине ожидаются осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя, а местами и гололедица. Особую опасность представляет наледь на вертикальных поверхностях — крышах, деревьях и заборах.
На юге, включая Донецкую и Луганскую области, осадков почти не предвидится.
В Киеве среда будет влажной и туманной. Синоптики предупреждают, что видимость может падать до 300-500 метров. В то же время день будет относительно теплым — около +1 °С.
По ее словам, уже 30-31 января на территорию Украины придет арктическая воздушная масса с новым похолоданием.
Напомним, что начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила, что погода в феврале будет меняться "волнами".
А также в Укргидрометеоцентре прогнозировали ощутимое потепление во многих регионах Украины с сегодняшнего дня, 27 января.
