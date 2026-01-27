Відео
Україна
Головна Погода Синоптик Діденко розкрила, коли повернеться арктичний холод

Синоптик Діденко розкрила, коли повернеться арктичний холод

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 15:45
Погода в Україні - Діденко розповіла, коли буде похолодання
Люди взимку гуляють. Фото: Новини.LIVE

Найближчими днями українців очікує суттєве потепління. Однак після цього повернеться арктичний холод.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:
Синоптик Діденко розкрила, коли повернеться арктичний холод - фото 1
Пост Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні

28 та 29 січня температура повітря по країні підніметься до "нульових" та навіть плюсових значень.

У денні години у більшості регіонів стовпчики термометрів коливатимуться у проміжку 0...+3  °С, на півдні — +3…+6 °С, а в Криму повітря прогріється до +6…+14 °С.

Попри потепління, погода не буде зовсім безхмарною. На півночі, заході, у центрі та на Харківщині очікуються опади у вигляді мокрого снігу, льодяного дощу та дощу, а місцями й ожеледиця. Особливу небезпеку становить налідь на вертикальних поверхнях — дахах, деревах та парканах.

На півдні, включно з Донеччиною та Луганщиною, опадів майже не передбачається.

У Києві середа буде вологою та туманною. Синоптики попереджають, що видимість може падати до 300–500 метрів. Водночас день буде відносно теплим — близько +1 °С. 

За її словами, уже 30–31 січня на територію України прийде арктична повітряна маса з новим похолоданням. 

Нагадаємо, що начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що погода у лютому буде змінюватися "хвилями".

А також в Укргідрометеоцентрі прогнозували відчутне потепління у багатьох регіонах України від сьогодні, 27 січня.

погода похолодання потепління Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
