Прогноз погоды в Украине — аномальная жара возвращается

Синоптик предупредил о возвращении в Украину аномальной жары в августе
В следующем месяце украинцам следует готовиться к новой волне аномально жаркой погоды с температурой воздуха до +40 °C. Это произойдет с 5 по 15 августа из-за развития субтропического гребня высокого давления.
Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич .
Аномальная жара в Украине в августе
Синоптик отметил, что возможны опасные погодные явления, такие как сильные ливни и большой град. В Украине жаркая погода ожидается сначала в западных и южных областях, а затем постепенно распространится на другие регионы.
Температура воздуха будет колебаться от +33...+40 °C с плавным понижением во второй половине месяца.
Кроме того, основная часть дождей выпадет в первой и третьей декаде августа. Впрочем, с учетом ожидаемого преобладания поля повышенного давления, суммарное количество осадков по всей Украине прогнозируется незначительным и может составить лишь 30-65% климатической нормы. Это соответствует примерно 16-45 мм.
Чуть больше дождей традиционно следует ожидать в Карпатах и Закарпатье.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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