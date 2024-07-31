Прогноз погоды в Украине — аномальная жара возвращается

Люди гуляют по Крещатику. Фото: "ТиКиїв"

В следующем месяце украинцам следует готовиться к новой волне аномально жаркой погоды с температурой воздуха до +40 °C. Это произойдет с 5 по 15 августа из-за развития субтропического гребня высокого давления.

Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич .

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Субтропический гребень первой половины августа 2024 года, который обусловит аномально жаркую погоду во многих европейских странах. Фото: скриншот

Аномальная жара в Украине в августе

Синоптик отметил, что возможны опасные погодные явления, такие как сильные ливни и большой град. В Украине жаркая погода ожидается сначала в западных и южных областях, а затем постепенно распространится на другие регионы.

Температура воздуха будет колебаться от +33...+40 °C с плавным понижением во второй половине месяца.

Кроме того, основная часть дождей выпадет в первой и третьей декаде августа. Впрочем, с учетом ожидаемого преобладания поля повышенного давления, суммарное количество осадков по всей Украине прогнозируется незначительным и может составить лишь 30-65% климатической нормы. Это соответствует примерно 16-45 мм.

Чуть больше дождей традиционно следует ожидать в Карпатах и Закарпатье.

Сообщения о жаре в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.