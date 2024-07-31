Прогноз погоди в Україні — аномальна спека повертається

Синоптик попередив про повернення до України аномальної спеки в серпні
Наступного місяця українцям варто готуватися до нової хвилі аномально спекотної погоди з температурою повітря до +40 °C. Це станеться з 5 до 15 серпня через розвиток субтропічного гребеня високого тиску.
Такий прогноз дав синоптик Ігор Кібальчич.
Аномальна спека в Україні у серпні
Синоптик зазначив, що водночас можливі небезпечні погодні явища, такі як сильні зливи та великий град. В Україні спекотна погода очікується спершу у західних і південних областях, а потім поступово пошириться на інші регіони.
Температура повітря коливатиметься від +33...+40 °C з плавним зниженням у другій половині місяця.
Крім того, основна частина дощів випадатиме у першій та третій декаді серпня. Втім, з урахуванням очікуваного переважання поля підвищеного тиску сумарна кількість опадів по всій Україні прогнозується незначною і може становити лише 30-65% від кліматичної норми. Це відповідає приблизно 16-45 мм.
Трохи більше дощів традиційно слід чекати у Карпатах та на Закарпатті.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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