Україна
Синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Украине на завтра

Дата публикации 9 января 2026 23:55
Прогноз погоды в Украине на 10 января — где будут сильные морозы
Женщина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 10 января, почти по всей Украине ожидается гололедица. Также синоптики прогнозируют усиление морозов.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 10 января от Укргидрометцентра

В Украине снова прогнозируют разнообразную погоду, южный циклон переместится на север от Украины, постепенно теряя активность, в его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории.

В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории без осадков. На дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Погода в Україні на 10 січня
Погода в Украине на 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Ветер в субботу западный, юго-западный, 7-12 м/с, но днем в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Что касается температуры, холоднее всего завтра будет в западных и Винницкой областях, там ночью ожидается -13...-18 °С, в дневные часы -9...-14 °С, в северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем -7...-12 °С.

На остальной территории 10 января в ночные часы -3...-8 °С, днем от -2 °С до +3 °С. В Крыму ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С.

Погода в Украине на 10 января от Диденко

По прогнозам Диденко, в субботу ветер стихнет, только на Левобережье будут временами порывы до 15-20 метров в секунду. Направление — преимущественно западное.

Ближайшей ночью еще будет идти небольшой снег в северных областях, а днем мокрый снег и дождь придут с новым циклоном на юг, восток и Днепропетровщину.

То есть, завтра днем в большинстве областей Украины без существенных осадков, однако на юге, а вечером в субботу и на востоке ожидаются мокрый снег и дождь, с сильным ветром.

В субботу повсеместно ожидается гололедица. Морозы усилятся.

В западных областях ближайшей ночью предполагается -12...-18 °С, завтра днем -7...-12 °С.

На севере и в центре ночью -7...-14 °С, днем 10 января — -4...-10 °С.

На юге и востоке ночью -2...-7 °С, завтра днем -2...+2 °С.

В Киеве 10 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ослабление западного ветра до умеренного.

Ближайшей ночью в столице -12 °С, завтра днем -10 °С, но на вечер субботы температура воздуха снизится до -14 °С. Ожидается гололедица.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
