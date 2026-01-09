Відео
Головна Погода Синоптики дали невтішний прогноз погоди в Україні на завтра

Синоптики дали невтішний прогноз погоди в Україні на завтра

Дата публікації: 9 січня 2026 23:55
Прогноз погоди в Україні на 10 січня — де будуть сильні морози
Жінка йде містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 10 січня, майже по всій Україні очікується ожеледиця. Також синоптики прогнозують посилення морозів.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 10 січня від Укргідрометцентру

В Україні знову прогнозують різноманітну погоду, південний циклон переміститься на північ від України, поступово втрачаючи активність, в його тиловій частині надходитиме холодне повітря, яке надалі охопить більшість території.

У північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця.

Погода в Україні на 10 січня
Погода в Україні на 10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер у суботу західний, південно-західний, 7-12 м/с, але вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Щодо температури, найхолодніше завтра буде у західних та Вінницькій областях, там вночі очікується -13...-18 °С, в денні години -9...-14 °С, у північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень -7...-12 °С.

На решті території 10 січня в нічні години -3...-8 °С, вдень від -2 °С до +3 °С. В Криму вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С.

Погода в Україні на 10 січня від Діденко

За прогнозами Діденко, у суботу вітер стихне, лише на Лівобережжі будуть часом пориви до 15-20 метрів за секунду. Напрямок — переважно західний.

Найближчої ночі ще йтиме невеликий сніг у північних областях, а вдень мокрий сніг та дощ прийдуть із новим циклоном до півдня, сходу та Дніпропетровщини.

Тобто, завтра вдень у більшості областей України без істотних опадів, проте на півдні, а ввечері в суботу і на сході очікуються мокрий сніг та дощ, із сильним вітром.

У суботу повсюди очікується ожеледиця. Морози посиляться.

У західних областях найближчої ночі передбачається -12...-18 °С, завтра вдень -7...-12 °С.

На півночі та в центрі вночі -7...-14 °С, вдень 10 січня — -4...-10 °С.

На півдні та сході вночі -2...-7 °С, завтра вдень -2...+2 °С.

У Києві 10 січня вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Послаблення західного вітру до помірного.

Найближчої ночі в столиці -12 °С, завтра вдень -10 °С, але на вечір суботи температура повітря знизиться до -14 °С. Очікується ожеледиця.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні протягом суботи та неділі 10-11 січня.

Своєю чергою, синоптик Наталка Діденко здивувала прогнозом погоди в Україні на вихідні.

Укргідрометцентр морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні снігопад
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
