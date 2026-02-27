Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики дали приятный прогноз погоды на первый день выходных

Синоптики дали приятный прогноз погоды на первый день выходных

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 14:55
Какая будет погода в Украине 28 февраля — точный прогноз от синоптиков
Девушка идет по улице в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 февраля. Ожидается туман и гололедица на дорогах. При этом осадков завтра не будет.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на субботу, 28 февраля

По прогнозу синоптиков, в западной части Украины будет облачная погода, но осадков не ожидается. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет южный, 3-8 м/с. Ночью ожидается -1...-6 °С, а днем прогнозируют +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 лютого
Прогноз погоды в Украине на 28 февраля. Фото: скриншот

На севере страны также без осадков. Водители предупреждают о гололеде на дорогах. Ветер будет южного направления, 3-8 м/с. Ночью будет -3...-8 °С, а днем прогнозируют 0...+5 °С.

В центральной части Украины также будет без осадков. Погода ожидается малооблачной. Утром и ночью возможен туман и гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью ожидается -3...-8 °С, а днем +2...+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 лютого
Погода в Украине на 28 февраля. Фото: скриншот

На юге и в Крыму погода будет сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 3-8 м/с. Ночью ожидается температура воздуха в пределах -4...+1 °С, а днем +3...+8 °С.

На востоке Украины также без осадков, малооблачно. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 °С, а днем прогнозируют -1...+4 °С.

В Украине уже в следующем месяце будет весеннее равноденствие. После 20 марта световой день начнет становиться длиннее, чем ночь.

Сегодня метеозависимым людям советуют позаботиться о самочувствии. Из-за надвигающегося на Землю радиационного шторма могут быть головные боли и слабость.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

погода зима синоптик прогноз погоды туман
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации