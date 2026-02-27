Какая будет погода в Украине 28 февраля — точный прогноз от синоптиков

Девушка идет по улице в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 февраля. Ожидается туман и гололедица на дорогах. При этом осадков завтра не будет.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 28 февраля

По прогнозу синоптиков, в западной части Украины будет облачная погода, но осадков не ожидается. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет южный, 3-8 м/с. Ночью ожидается -1...-6 °С, а днем прогнозируют +6...+11 °С.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля. Фото: скриншот

На севере страны также без осадков. Водители предупреждают о гололеде на дорогах. Ветер будет южного направления, 3-8 м/с. Ночью будет -3...-8 °С, а днем прогнозируют 0...+5 °С.

В центральной части Украины также будет без осадков. Погода ожидается малооблачной. Утром и ночью возможен туман и гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью ожидается -3...-8 °С, а днем +2...+7 °С.

Погода в Украине на 28 февраля. Фото: скриншот

На юге и в Крыму погода будет сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 3-8 м/с. Ночью ожидается температура воздуха в пределах -4...+1 °С, а днем +3...+8 °С.

На востоке Украины также без осадков, малооблачно. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -6...-11 °С, а днем прогнозируют -1...+4 °С.

В Украине уже в следующем месяце будет весеннее равноденствие. После 20 марта световой день начнет становиться длиннее, чем ночь.

Сегодня метеозависимым людям советуют позаботиться о самочувствии. Из-за надвигающегося на Землю радиационного шторма могут быть головные боли и слабость.

