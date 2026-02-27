Відео
Головна Погода Синоптики порадували прогнозом погоди в Україні на завтра

Синоптики порадували прогнозом погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 14:55
Прогноз погоди в Україні на 28 лютого — чи чекати на сніг і мороз
Дівчина йде вулицею в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

В суботу, 28 лютого, в Україні буде спокійна погода, опадів не прогнозують. Очікується мінилива хмарність та слабкі тумани вночі і вранці. Водночас на дорогах можлива ожеледиця.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 лютого

За прогнозом синоптиків, у західній частині України буде хмарна погода, але опадів не очікується. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південний, 3-8 м/с. Вночі очікується -1...-6 °С, а вдень прогнозують +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 лютого
Прогноз погоди в Україні на 28 лютого. Фото: скриншот

На півночі країни також без опадів. Водії попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер буде південного напрямку, 3-8 м/с. Вночі буде -3...-8 °С, а вдень прогнозують 0...+5 °С.

В центральній частині України також буде без опадів. Погода очікується малохмарною. Вранці та вночі можливий туман і ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі очікується -3...-8 °С, а вдень +2...+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 28 лютого
Погода в Україні на 28 лютого. Фото: скриншот

На півдні та у Криму погода буде сухою і сонячною. Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 3-8 м/с. Вночі очікується температура повітря в межах -4…+1 °С, а вдень +3…+8 °С.

На сході України також без опадів, малохмарно. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6...-11 °С, а вдень прогнозують -1...+4 °С.

В Україні вже наступного місяця буде весняне рівнодення. Після 20 березня світловий день почне ставати довшим, ніж ніч.

Сьогодні метеозалежним людям радять подбати про самопочуття. Через радіаційний шторм, що суне не Землю можуть бути головні болі та слабкість.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
