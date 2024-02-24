Погода в Украине завтра 25 февраля - прогноз от синоптиков

Синоптики назвали города Украины, где завтра будет теплее всего
Синоптики удивили украинцев прогнозом погоды на воскресенье, 25 февраля. Ожидается пасмурная, но в то же время теплая погода. Теплее всего будет в Ивано-Франковске — +13 °С и Николаеве — +11 °С.
Об этом сообщают Meteoprog и Meta в субботу, 24 февраля.
Прогноз погоды в Украине на 25 февраля от Meta
Портал Meta погода сообщает, что в Украине ожидается пасмурная погода, в основном без осадков. В среднем, температура воздуха по стране составит +5…+13 °С.
- в Киеве ожидается +7 °С;
- во Львове +10 °С;
- в Тернополе +11 °С;
- в Ужгороде +11 °С;
- в Чернигове +5 °С;
- в Одессе +6 °С;
- в Херсоне +8 °С;
- в Николаеве +8 °С;
- в Харькове +3 °С;
- в Ровно +10 °С;
- в Луцке +10 °С.
Прогноз погоды в Украине на 25 февраля от Meteoprog
Meteoprog также сообщает о теплой погоде и незначительных осадках в некоторых областях Украины. В среднем температура воздуха составит около +7 °С.
- в Киеве +6…+10 °С;
- во Львове +7…+13 °С, небольшой дождь;
- в Ужгороде +8…+12 °С, небольшой дождь;
- в Херсоне +3…+10 °С;
- в Одессе +6…+8 °С;
- в Харькове -1…+6 °С;
- в Днепре около +9 °С;
Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что погода в Украине в воскресенье, 25 февраля расстроит украинцев. Ожидается пасмурная погода с мощным ветром и осадками в виде дождя.
Ранее климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.
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