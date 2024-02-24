Погода в Украине завтра 25 февраля - прогноз от синоптиков

Люди гуляют по центру Киева. Фото: Новини.LIVE

Синоптики удивили украинцев прогнозом погоды на воскресенье, 25 февраля. Ожидается пасмурная, но в то же время теплая погода. Теплее всего будет в Ивано-Франковске — +13 °С и Николаеве — +11 °С.

Об этом сообщают Meteoprog и Meta в субботу, 24 февраля.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля от Meta

Портал Meta погода сообщает, что в Украине ожидается пасмурная погода, в основном без осадков. В среднем, температура воздуха по стране составит +5…+13 °С.

в Киеве ожидается +7 °С;

во Львове +10 °С;

в Тернополе +11 °С;

в Ужгороде +11 °С;

в Чернигове +5 °С;

в Одессе +6 °С;

в Херсоне +8 °С;

в Николаеве +8 °С;

в Харькове +3 °С;

в Ровно +10 °С;

в Луцке +10 °С.

Погода в Украине на 25 февраля. Фото: Meta

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля от Meteoprog

Meteoprog также сообщает о теплой погоде и незначительных осадках в некоторых областях Украины. В среднем температура воздуха составит около +7 °С.

в Киеве +6…+10 °С;

во Львове +7…+13 °С, небольшой дождь;

в Ужгороде +8…+12 °С, небольшой дождь;

в Херсоне +3…+10 °С;

в Одессе +6…+8 °С;

в Харькове -1…+6 °С;

в Днепре около +9 °С;

Погода в Украине на 25 февраля. Фото: Meteoprog

Прогноз температуры воздуха на 15:00 25 февраля. Фото: meteopost.com

Прогноз температуры воздуха на 21:00 25 февраля. Фото: meteopost.com

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что погода в Украине в воскресенье, 25 февраля расстроит украинцев. Ожидается пасмурная погода с мощным ветром и осадками в виде дождя.

Ранее климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.