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Синоптики назвали города Украины, где завтра будет теплее всего

24 февраля 2024 22:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 25 февраля - прогноз от синоптиков
Люди гуляют по центру Киева. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики удивили украинцев прогнозом погоды на воскресенье, 25 февраля. Ожидается пасмурная, но в то же время теплая погода. Теплее всего будет в Ивано-Франковске — +13 °С и Николаеве — +11 °С.

Об этом сообщают Meteoprog и Meta в субботу, 24 февраля.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля от Meta

Портал Meta погода сообщает, что в Украине ожидается пасмурная погода, в основном без осадков. В среднем, температура воздуха по стране составит +5…+13 °С.

  • в Киеве ожидается +7 °С;
  • во Львове +10 °С;
  • в Тернополе +11 °С;
  • в Ужгороде +11 °С;
  • в Чернигове +5 °С;
  • в Одессе +6 °С;
  • в Херсоне +8 °С;
  • в Николаеве +8 °С;
  • в Харькове +3 °С;
  • в Ровно +10 °С;
  • в Луцке +10 °С.
Погода в Украине
Погода в Украине на 25 февраля. Фото: Meta

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля от Meteoprog

Meteoprog также сообщает о теплой погоде и незначительных осадках в некоторых областях Украины. В среднем температура воздуха составит около +7 °С. 

  • в Киеве +6…+10 °С;
  • во Львове +7…+13 °С, небольшой дождь;
  • в Ужгороде +8…+12 °С, небольшой дождь; 
  • в Херсоне +3…+10 °С;
  • в Одессе +6…+8 °С;
  • в Харькове -1…+6 °С;
  • в Днепре около +9 °С;
Погода в Украине
Погода в Украине на 25 февраля. Фото: Meteoprog
Погода в Украине
Прогноз температуры воздуха на 15:00 25 февраля. Фото: meteopost.com
Погода в Украине
Прогноз температуры воздуха на 21:00 25 февраля. Фото: meteopost.com

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что погода в Украине в воскресенье, 25 февраля расстроит украинцев. Ожидается пасмурная погода с мощным ветром и осадками в виде дождя.

Ранее климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

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