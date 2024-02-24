Погода в Украине завтра, 25 февраля - прогноз Укргидрометцентра

Люди идут под зонтиком во время урагана. Фото: Daily Mirror

Погода в Украине в воскресенье, 25 февраля расстроит украинцев. Ожидается пасмурная погода с мощным ветром и осадками в виде дождя.

Об этос сообщает Укргидрометцентр в субботу, 24 февраля.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля

В Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской областях, а также на западе временами будет идти небольшой дождь. В других регионах осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточного направления, со скоростью 7-12 метров в секунду, в районах Левобережья возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура в восточной части страны ночью составит -5…0 °С, днем +2,..+7 °С. В других областях ночью температура будет находиться в пределах +2…+7 °С, днем ожидается +6…+11 °С. В Закарпатской области и на юге Одесской области температура может достигать до +15 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля. Фото: Укргидрмоетцентр

Прогноз погоды в Киеве и области на 25 февраля

В Киевской области ожидается переменная облачность, вечером и ночью осадков не предвидится, однако днем в некоторых районах возможен легкий дождь.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температурные показатели ночью будут находиться в диапазоне +2…+7 °С, днем же ожидается +6…+11 °С.

В Киеве ночная температура составит +4…+6 °С, а дневная — +8…+10 °С.

Напомним, климатологи говорят, что в этом году планету продолжат штормить экстремальные условия. Ожидается, что волны адской жары будут сменяться резким похолоданием и сильными ураганами.

Тем временем, в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.