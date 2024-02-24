Погода в Україні завтра, 25 лютого - прогноз Укргідрометцентру

Укрігдрометцентр назвав області, які завтра накриє злива з ураганом
Погода в Україні в неділю, 25 лютого засмутить українців. Очікується похмура погода з сильним вітром та опадами у вигляді дощу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у суботу, 24 лютого.
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого
В Україні очікується похмура погода з проясненнями. У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській областях, а також на заході часом йтиме невеликий дощ. В інших регіонах опадів не очікується.
Вітер буде південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, в районах Лівобережжя можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Температура у східній частині країни вночі становитиме -5...0 °С, удень +2,..+7 °С. В інших областях вночі температура буде в межах +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С. У Закарпатській області та на півдні Одеської області температура може досягати до +15 °С.
Прогноз погоди у Києві та області на 25 лютого
На Київщині очікується мінлива хмарність, увечері та вночі опадів не передбачається, проте вдень у деяких районах можливий дощ.
Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температурні показники вночі будуть знаходитися в діапазоні +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С.
У Києві нічна температура становитиме +4…+6 °С, а денна — +8…+10 °С.
Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.
Тим часом у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилось, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.
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