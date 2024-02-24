Погода в Україні завтра, 25 лютого - прогноз Укргідрометцентру

Люди йдуть під парасолькою під час урагану. Фото: Daily Mirror

Погода в Україні в неділю, 25 лютого засмутить українців. Очікується похмура погода з сильним вітром та опадами у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у суботу, 24 лютого.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого

В Україні очікується похмура погода з проясненнями. У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській областях, а також на заході часом йтиме невеликий дощ. В інших регіонах опадів не очікується.

Вітер буде південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, в районах Лівобережжя можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Температура у східній частині країни вночі становитиме -5...0 °С, удень +2,..+7 °С. В інших областях вночі температура буде в межах +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С. У Закарпатській області та на півдні Одеської області температура може досягати до +15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого. Фото: Укргідрмієтцентр

Прогноз погоди у Києві та області на 25 лютого

На Київщині очікується мінлива хмарність, увечері та вночі опадів не передбачається, проте вдень у деяких районах можливий дощ.

Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температурні показники вночі будуть знаходитися в діапазоні +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С.

У Києві нічна температура становитиме +4…+6 °С, а денна — +8…+10 °С.

Нагадаємо, кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.

Тим часом у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилось, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.