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Синоптики назвали міста України, де завтра буде найтепліше

24 лютого 2024 22:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 25 лютого - прогноз від синоптиків
Люди гуляють центром Києва. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики здивували українців прогнозом погоди на неділю, 25 лютого. Очікується похмура, але водночас тепла погода. Найтепліше буде в Івано-Франківську — +13 °С та Миколаєві — +11 °С.

Про це повідомляють Meteoprog та Meta у суботу, 24 лютого.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого від Meta

Портал Meta погода повідомляє, що в Україні очікується похмура погода, переважно без опадів. В середньому температура повітря по країні становитиме +5…+13 °С.

  • у Києві очікується +7 °С;
  • у Львові +10 °С;
  • у Тернополі +11 °С;
  • в Ужгороді +11 °С;
  • у Чернігові +5 °С;
  • в Одесі +6°;
  • у Херсоні +8 °С;
  • у Миколаєві +8 °С;
  • у Харкові +3 °С;
  • у Рівному +10 °С;
  • у Луцьку +10 °С.
Погода в Україні
Погода в Україні на 25 лютого. Фото: Meta

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого від Meteoprog

Meteoprog також повідомляє про теплу погоду та незначні опади в деяких областях України. У середньому температура повітря становитиме близько +7 °С.

  • у Києві +6…+10 °С;
  • у Львові +7…+13 °С, невеликий дощ;
  • в Ужгороді +8…+12 °С, невеликий дощ;
  • у Херсоні +3…+10 °С;
  • в Одесі +6…+8 °С;
  • у Харкові -1…+6 °С;
  • у Дніпрі близько +9 °С;
Погода в Україні
Погода в Україні на 25 лютого. Фото: Meteoprog
Погода в Україні
Прогноз температури повітря на 15:00 25 лютого. Фото: meteopost.com
Погода в Україні
Прогноз температури повітря на 21:00 25 лютого. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що погода в Україні в неділю, 25 лютого, засмутить українців. Очікується похмура погода з сильним вітром та опадами у вигляді дощу.

Раніше кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.

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