Погода в Україні завтра 25 лютого - прогноз від синоптиків

Люди гуляють центром Києва. Фото: Новини.LIVE

Синоптики здивували українців прогнозом погоди на неділю, 25 лютого. Очікується похмура, але водночас тепла погода. Найтепліше буде в Івано-Франківську — +13 °С та Миколаєві — +11 °С.

Про це повідомляють Meteoprog та Meta у суботу, 24 лютого.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого від Meta

Портал Meta погода повідомляє, що в Україні очікується похмура погода, переважно без опадів. В середньому температура повітря по країні становитиме +5…+13 °С.

у Києві очікується +7 °С;

у Львові +10 °С;

у Тернополі +11 °С;

в Ужгороді +11 °С;

у Чернігові +5 °С;

в Одесі +6°;

у Херсоні +8 °С;

у Миколаєві +8 °С;

у Харкові +3 °С;

у Рівному +10 °С;

у Луцьку +10 °С.

Погода в Україні на 25 лютого. Фото: Meta

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого від Meteoprog

Meteoprog також повідомляє про теплу погоду та незначні опади в деяких областях України. У середньому температура повітря становитиме близько +7 °С.

у Києві +6…+10 °С;

у Львові +7…+13 °С, невеликий дощ;

в Ужгороді +8…+12 °С, невеликий дощ;

у Херсоні +3…+10 °С;

в Одесі +6…+8 °С;

у Харкові -1…+6 °С;

у Дніпрі близько +9 °С;

Погода в Україні на 25 лютого. Фото: Meteoprog

Прогноз температури повітря на 15:00 25 лютого. Фото: meteopost.com

Прогноз температури повітря на 21:00 25 лютого. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що погода в Україні в неділю, 25 лютого, засмутить українців. Очікується похмура погода з сильним вітром та опадами у вигляді дощу.

Раніше кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.