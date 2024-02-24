Погода в Україні завтра 25 лютого - прогноз від синоптиків

Синоптики назвали міста України, де завтра буде найтепліше
Синоптики здивували українців прогнозом погоди на неділю, 25 лютого. Очікується похмура, але водночас тепла погода. Найтепліше буде в Івано-Франківську — +13 °С та Миколаєві — +11 °С.
Про це повідомляють Meteoprog та Meta у суботу, 24 лютого.
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого від Meta
Портал Meta погода повідомляє, що в Україні очікується похмура погода, переважно без опадів. В середньому температура повітря по країні становитиме +5…+13 °С.
- у Києві очікується +7 °С;
- у Львові +10 °С;
- у Тернополі +11 °С;
- в Ужгороді +11 °С;
- у Чернігові +5 °С;
- в Одесі +6°;
- у Херсоні +8 °С;
- у Миколаєві +8 °С;
- у Харкові +3 °С;
- у Рівному +10 °С;
- у Луцьку +10 °С.
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого від Meteoprog
Meteoprog також повідомляє про теплу погоду та незначні опади в деяких областях України. У середньому температура повітря становитиме близько +7 °С.
- у Києві +6…+10 °С;
- у Львові +7…+13 °С, невеликий дощ;
- в Ужгороді +8…+12 °С, невеликий дощ;
- у Херсоні +3…+10 °С;
- в Одесі +6…+8 °С;
- у Харкові -1…+6 °С;
- у Дніпрі близько +9 °С;
Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що погода в Україні в неділю, 25 лютого, засмутить українців. Очікується похмура погода з сильним вітром та опадами у вигляді дощу.
Раніше кліматологи кажуть, що цього року планету продовжать штормити екстремальні умови. Очікується, що хвилі пекельної спеки змінюватимуться різким похолоданням та сильними ураганами.
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