Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грозовых дождей завтра

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грозовых дождей завтра

Дата публикации 23 мая 2026 23:58
Люди бегут по улице под дождем. Фото: УНИАН/Владимир Гонтарь

Погода в Украине завтра 24 мая будет с дождями и грозами. Синоптики объявили І уровень опасности в части областей. Несмотря на грозы температура воздуха днем прогреется до +26 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 24 мая

Синоптики прогнозируют переменную облачность, только в юго-восточных, Харьковской, а ночью местами и в Одесской и Николаевской областях кратковременные грозовые дожди. Объявлен І уровень опасности. На остальной территории будет сухая погода.

Мапа зі штормовим попередження в Україні 24 травня 2026 року від Укргідрометцентру
Карта опасных метеорологических явлений в Украине 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северного направления, скорость которого не будет более чем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +11...+16 °C, на западе будет прохладнее +8...+13 °C, а днем прогреется до +21...+26 °C.

Мапа прогнозу погоди в Україні на завтра 24 травня 2026 року від Укргідрометцентру
Карта погоды в Украине 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 24 мая

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что западные, северные и большинство южных областей завтра "окажется в сухой солнечной погоде". Зато дожди с грозами ожидаются на востоке, Днепровщине и юге, с меньшей вероятностью — в Одесской области.

Температура воздуха будет комфортной, днем столбики термометров будут показывать +20...+24 °C, а в восточных и юго-восточных областях — +25...+28 °C. В Киеве ожидается солнечная погода с температурой до +22...+24 °C.

Графік зміни температури повітря в травні 2026 року від синоптикині Наталки Діденко
Температура воздуха в Киеве в мае 2026 года. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Наталки Диденко сообщали, что на следующей неделе в столице значительно похолодает. Низкие температуры следует ожидать в середине недели.

Также Новини.LIVE писали, что синоптики Укргидрометцентра опровергли слухи об аномальной жаре в Украине. Согласно их сообщению, такая погода ожидается в Западной Европе, в частности в Испании, Франции и Великобритании.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
