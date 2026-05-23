Головна Погода Синоптики оголосили штормове попередження через грозові дощі завтра

Синоптики оголосили штормове попередження через грозові дощі завтра

Дата публікації: 23 травня 2026 23:58
Люди біжать вулицею під дощем. Фото: УНІАН/Воолодимир Гонтар

Погода в Україні завтра 24 травня буде з дощами та грозами. Синоптики оголосили І рівень небезпечності в частині областей. Попри грози температура повітря вдень прогріється до +26 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 24 травня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, лише у південно-східних, Харківській, а вночі подекуди й в Одеській та Миколаївській областях короткочасні грозові дощі. Оголошено І рівень небезпечності. На решті території буде суха погода.

Мапа зі штормовим попередження в Україні 24 травня 2026 року від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних метеорологічних явищ в Україні 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північного напрямку, швидкість якого не буде більш ніж 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується +11...+16 °C, на заході буде прохолодніше +8...+13 °C, а вдень прогріється до +21...+26 °C.

Мапа прогнозу погоди в Україні на завтра 24 травня 2026 року від Укргідрометцентру
Мапа погоди в Україні 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 24 травня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що західні, північні та більшість південних областей завтра "опиниться у сухій сонячній погоді". Натомість дощі з грозами очікують на сході, Дніпровщині та півдні, з меншою ймовірністю — в Одеській області.

Температура повітря буде комфортною, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 °C, а у східних та південно-східних областях — +25...+28 °C. У Києві очікується сонячна погода із температурою до +22...+24 °C.

Графік зміни температури повітря в травні 2026 року від синоптикині Наталки Діденко
Температура повітря у Києві в травні 2026 року. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Новини.LIVE з посиланням на прогноз Наталки Діденко повідомляли, що наступного тижня в столиці значно похолоднішає. Низькі температури слід очікувати всередині тижня.

Також Новини.LIVE писали, що синоптики Укргідрометцентру спростували чутки про аномальну спеку в Україні. Згідно з їх повідомленням, така погода очікується в Західній Європі, зокрема в Іспанії, Франції та Великій Британії.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
