Спека до +28°C і дощі: прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

Перехожі на вулиці.

У неділю, 24 травня, більшість регіонів України опиняться під впливом сухої та сонячної погоди. Водночас у частині східних і південних областей все ще прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди на 24 травня

За прогнозом синоптика, без опадів буде на заході, півночі та у більшості центральних областей країни. Натомість дощі з грозами пройдуть у східних регіонах, на Дніпропетровщині та у південній частині України. На Одещині ймовірність опадів буде меншою.

Температура повітря у більшості областей залишатиметься комфортною — вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20…+24°C. У східних та південно-східних регіонах буде тепліше — до +25…+28°C.

У Києві синоптик прогнозує сонячну та суху погоду без грозових дощів. Температура повітря у столиці вдень становитиме +22…+24°C.

Карта погоди на 24 травня.

