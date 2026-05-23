Жара до +28°C и дожди: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

В воскресенье, 24 мая, большинство регионов Украины окажутся под влиянием сухой и солнечной погоды. В то же время в части восточных и южных областей все еще прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды на 24 мая

По прогнозу синоптика, без осадков будет на западе, севере и в большинстве центральных областей страны. Зато дожди с грозами пройдут в восточных регионах, на Днепропетровщине и в южной части Украины. В Одесской области вероятность осадков будет меньше.

Температура воздуха в большинстве областей будет оставаться комфортной — днем столбики термометров будут показывать +20...+24°C. В восточных и юго-восточных регионах будет теплее - до +25...+28°C.

В Киеве синоптик прогнозирует солнечную и сухую погоду без грозовых дождей. Температура воздуха в столице днем составит +22...+24°C.

Карта погоды на 24 мая.

