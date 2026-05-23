Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Жара до +28°C и дожди: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Жара до +28°C и дожди: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 17:26
Жара до +28°C и дожди: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 24 мая, большинство регионов Украины окажутся под влиянием сухой и солнечной погоды. В то же время в части восточных и южных областей все еще прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды на 24 мая

По прогнозу синоптика, без осадков будет на западе, севере и в большинстве центральных областей страны. Зато дожди с грозами пройдут в восточных регионах, на Днепропетровщине и в южной части Украины. В Одесской области вероятность осадков будет меньше.

Температура воздуха в большинстве областей будет оставаться комфортной — днем столбики термометров будут показывать +20...+24°C. В восточных и юго-восточных регионах будет теплее - до +25...+28°C.

В Киеве синоптик прогнозирует солнечную и сухую погоду без грозовых дождей. Температура воздуха в столице днем составит +22...+24°C.

Читайте также:
Прогноз погоди в Україні на 24 травня
Карта погоды на 24 мая. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики заявили, что в ближайшее время аномальной жары в Украине не ожидается. Зато погодные условия будет формировать прохладное воздушное поступление из Скандинавии.

А также ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в эти выходные.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации