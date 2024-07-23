Прогноз погоды на 24 июля — данные синоптиков по Украине на среду

Женщина гуляет под дождем. Фото иллюстративное: freepik

Погода в Украине 24 июля будет облачной. В западных областях синоптики предупреждают о ливнях с градом и шквальным ветром. На остальной территории — преимущественно без осадков. Температура будет днем колебаться от +22...+34 °C, а в Киеве максимальная температура составит около +28 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Синоптики предупредили об опасности 24 июля

Метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 24 июля: днем в западных областях грозы, в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с. Уровень опасности — первый, желтый.

Опасные метеорологические явления. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине 24 июля.

В западных областях Украины 24 июля облачно с прояснениями, ночью местами ожидается небольшой дождь, днем умеренные дожди, грозы. Предупреждают о граде и шквалах 15-20 м/с в отдельных районах, Закарпатье и Карпатах — местами значительные дожди. Температура ночью +12...+17°C, днем +22...+27°C. В Карпатах ночью +9...+14°C, днем +16...+21°C.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь днем на Житомирщине и Винницкой области может пройти кратковременный дождь. Температура ночью +14...+19 °C, днем +25...+30 °C, в южной части ночью +19...+24 °C, днем +29...+34 °C. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 24 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 24 июля

В Киеве 24 июля будет облачно, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью +14...+19°C, днем +25...+30°C.

В Киеве ночью +17...+19 °C, днем +26...+28 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 24 июля

По словам народного синоптика Наталки Диденко, 24 июля в большинстве областей Украины температура воздуха составит +25...+29 °C, в южной части +30...+34 °C. Ночью +16...+20 °C.

Дождь с грозами в среду ожидается в западных областях, на остальной территории Украины завтра будет сухая солнечная погода.

В Киеве 24 июля дождей не ожидается. Ночью +18 °C, днем +28 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода от Meteoprog на 24 июля

В среду, 24 июля, в западных областях и местами Киевской области ожидаются дожди с грозами, днем в западной половине Украины местами град и шквалы, 15-20 м/с.

В других регионах страны без существенных осадков.

Ветер северный, 3-8 м/с, в западных областях переменных направлений. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +25…+30 °C; в центральных и южных регионах ночью +18…+23 °C, днем +30…+35 °C.

Температурная карта на 24 июля. Фото: meteopost

Напомним, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Естественное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксирована температура воздуха +48 °C.