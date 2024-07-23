Прогноз погоди на 24 липня — дані синоптиків по Україні на середу

Жінка гуляє під дощем. Фото ілюстративне: freepik

Погода в Україні 24 липня буде хмарною. В західних областях синоптики попереджають про зливи із градом та шквальним вітром. На решті території — переважно без опадів. Температура вдень коливатиметься від +22...+34 °C, а в Києві максимальна температура становитиме близько +28 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Синоптики попередили про небезпеку 24 липня

Метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 липня: вдень у західних областях грози, в окремих районах — град та шквали 15-20 м/с. Рівень небезпечності — перший, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 24 липня

У західних областях України 24 липня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень — помірні дощі, грози. Попереджають про град та шквали 15-20 м/с в окремих районах, на Закарпатті та в Карпатах — місцями значні дощі. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +22...+27°C. У Карпатах вночі +9...+14 °C, вдень +16...+21 °C.

На решті території — мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині подекуди може пройти короткочасний дощ. Температура вночі +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C, у південній частині вночі +19...+24 °C, вдень +29...+34 °C. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на 24 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 24 липня

У Києві 24 липня буде хмарно, опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C.

У Києві вночі +17...+19 °C, вдень +26...+28 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 липня

За словами народного синоптика Наталки Діденко, 24 липня в більшості областей України температура повітря сягне +25...+29 °C, у південній частині +30...+34 °C. Вночі +16...+20 °C.

Дощі з грозами у середу очікуються в західних областях, на решті території України завтра буде суха сонячна погода.

У Києві 24 липня дощів не очікується. Вночі +18 °C, вдень +28 °C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода від Meteoprog на 24 липня

У середу, 24 липня, у західних областях та місцями на Київщині очікуються дощі з грозами, вдень у західній половині України місцями град та шквали, 15-20 м/с.

В інших регіонах країни — без істотних опадів.

Вітер північний, 3-8 м/с, у західних областях змінних напрямків. Температура повітря вночі +14…+19 °C, вдень +25…+30 °C; у центральних та південних регіонах вночі +18…+23 °C, вдень +30…+35 °C.

Температурна карта на 24 липня. Фото: meteopost

Нагадаємо, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C.