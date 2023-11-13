Погода в Украине от Укргидрометцентра на завтра, 14 ноября

Синоптики предупредили об ухудшении погоды завтра — где ждать снега
В Украине завтра будет облачная погода. Также в большинстве областях будет дождь, однако в разное время суток. Детальнее о погоде на 14 ноября читайте в нашем материале.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 14 ноября
Сегодня, 14 ноября, ночью на западе Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Днем будет идти дождь в южных регионах.
Также ночью и утром на юго-востоке Украины местами туман.
Ветер будет юго-западный — 7-12 м/с. Днем на западе местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха :
- ночью — 0...+5 °С;
- днем — +4...+9 °С.
На западе и юге температура воздуха будет достигать +8...+13 °С.
В Карпатах стоит ожидать мокрый снег, на дорогах местами гололед. Температура воздуха ночью и днем от -3 °С до +2 °С.
Погода в Киеве 14 ноября
Завтра в столице будет облачная погода. Ночью осадков не будет, а днем будет дождь.
Ветер преимущественно юго-западный — 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — 0...+5 °С;
- днем — +4...+9 °С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — +2...+4 °С;
- днем — +6...+8 °С.
Напомним, погода в Украине на этой неделе, с 13 по 19 ноября, будет неустойчивой и изменчивой. Почти каждый день осадки — в большинстве областей ожидаются дожди, но местами будет идти мокрый снег.
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