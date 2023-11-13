Погода в Украине от Укргидрометцентра на завтра, 14 ноября

Люди идут по улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра будет облачная погода. Также в большинстве областях будет дождь, однако в разное время суток. Детальнее о погоде на 14 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, ночью на западе Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Днем будет идти дождь в южных регионах.

Также ночью и утром на юго-востоке Украины местами туман.

Ветер будет юго-западный — 7-12 м/с. Днем на западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха :

ночью — 0...+5 °С;

днем — +4...+9 °С.

На западе и юге температура воздуха будет достигать +8...+13 °С.

В Карпатах стоит ожидать мокрый снег, на дорогах местами гололед. Температура воздуха ночью и днем от -3 °С до +2 °С.

Погода в Украине 14 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 14 ноября

Завтра в столице будет облачная погода. Ночью осадков не будет, а днем будет дождь.

Ветер преимущественно юго-западный — 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — 0...+5 °С;

днем — +4...+9 °С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — +2...+4 °С;

днем — +6...+8 °С.

Напомним, погода в Украине на этой неделе, с 13 по 19 ноября, будет неустойчивой и изменчивой. Почти каждый день осадки — в большинстве областей ожидаются дожди, но местами будет идти мокрый снег.