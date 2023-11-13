Погода в Україні від Укргідрометцентру на завтра, 14 листопада

Синоптики попередили про погіршення погоди завтра — де чекати снігу
В Україні завтра переважатиме хмарна погода. Також в більшості областях дощитиме, проте в різний час доби. Детальніше про погоду на 14 листопада читайте у нашому матеріалі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 14 листопада
Завтра, 14 листопада, вночі на заході України очікуються дощі з мокрим снігом. Вдень очікується дощ у південних регіонах.
Також вночі та вранці на південному сході України місцями туман.
Вітер буде південно-західний — 7-12 м/с. Вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі — 0...+5 °С;
- вдень — +4...+9 °С.
На заході та півдні температура повітря сягатиме +8...+13 °С.
В Карпатах варто очікувати на мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень від -3 °С до +2 °С.
Погода у Києві 14 листопада
Завтра у столиці країни буде хмарна погода. Вночі опадів не буде, а вдень дощитиме.
Вітер переважно південно-західний — 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — 0...+5 °С;
- вдень — +4...+9 °С.
Температура повітря в Києві:
- вночі — +2...+4 °С;
- вдень — +6...+8 °С.
Нагадаємо, погода в Україні цього тижня, з 13 по 19 листопада, буде нестійкою і мінливою. Майже щодня будуть опади — у більшості областей очікуються дощі, але подекуди падатиме мокрий сніг.
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