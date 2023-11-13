Погода в Україні від Укргідрометцентру на завтра, 14 листопада

Люди йдуть по вулиці під час снігової погоди. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра переважатиме хмарна погода. Також в більшості областях дощитиме, проте в різний час доби. Детальніше про погоду на 14 листопада читайте у нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 14 листопада

Завтра, 14 листопада, вночі на заході України очікуються дощі з мокрим снігом. Вдень очікується дощ у південних регіонах.

Також вночі та вранці на південному сході України місцями туман.

Вітер буде південно-західний — 7-12 м/с. Вдень на заході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі — 0...+5 °С;

вдень — +4...+9 °С.

На заході та півдні температура повітря сягатиме +8...+13 °С.

В Карпатах варто очікувати на мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень від -3 °С до +2 °С.

Погода в Україні 14 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 14 листопада

Завтра у столиці країни буде хмарна погода. Вночі опадів не буде, а вдень дощитиме.

Вітер переважно південно-західний — 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — 0...+5 °С;

вдень — +4...+9 °С.

Температура повітря в Києві:

вночі — +2...+4 °С;

вдень — +6...+8 °С.

Нагадаємо, погода в Україні цього тижня, з 13 по 19 листопада, буде нестійкою і мінливою. Майже щодня будуть опади — у більшості областей очікуються дощі, але подекуди падатиме мокрий сніг.