Погода в Украине сегодня, 9 апреля — что прогнозируют синоптики

Девушка едет на самокате. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 9 апреля, порадует теплом. Столбики термометров поднимутся до +25 °C, но в то же время существует угроза пожарной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

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Прогноз погоды на 9 апреля от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что 9 апреля в Украине будет преобладать ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, однако днем достигнет +20...+25 °C. Только в Карпатах будет несколько холоднее — ночью +1...+6 °C, а днем +12...+17 °C.

Погода в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В то же время 9-11 апреля синоптики предупредили, что в восточных, большинстве районов центральных, а также в Ивано-Франковской, Черновецкой, Запорожской и Херсонской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 9 апреля от Наталки Диденко

Диденко рассказала, что сегодня в Украине везде будет солнечно, сухо и тепло. По ее прогнозам, это "идеальный синоптический день".

Температура воздуха в течение дня составит +21...+25 °C. В Киеве 9 апреля ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +23...+25 °C.

Погодная карта от Наталки Диденко

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали, что летом в Украине из-за неравномерного выпадения осадков будет высокий уровень пожарной опасности.

Кроме того, 9 апреля магнитные бури будут сохранять свою опасность для организма человека. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, объявленный уровень опасности — средний.