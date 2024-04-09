Погода в Україні сьогодні, 9 квітня — що прогнозують синоптики

Дівчина їде на самокаті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, потішить теплом. Стовпчики термометрів піднімуться до +25 °C, але водночас існує загроза пожежної небезпеки.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

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Прогноз погоди на 9 квітня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що упродовж дня 9 квітня в Україні переважатиме вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, проте вдень сягне до +20...+25 °C. Лише у Карпатах буде дещо холодніше — вночі +1...+6 °C, а вдень +12...+17 °C.

Погода в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас упродовж 9-11 квітня синоптики попередили, що у східних, більшості районів центральних, а також в Івано-Франківській, Чернівецькій, Запорізькій та Херсонській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 9 квітня від Наталки Діденко

Діденко розповіла, що сьогодні в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. За її прогнозами, це "ідеальний синоптичний день".

Температура повітря впродовж дня становитиме +21...+25 °C. У Києві 9 квітня очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23... +25 °C.

Погодна карта від Наталки Діденко

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попереджали, що влітку в Україні через нерівномірне випадіння опадів буде високий рівень пожежної небезпеки.

Крім того, 9 квітня магнітні бурі зберігатимуть свою небезпеку для людського організму. Магнітосфера Землі перебуває в збудженому стані, оголошений рівень небезпеки — середній.