Погода в Україні сьогодні, 9 квітня — що прогнозують синоптики

Синоптики попередили про пожежну небезпеку — якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, потішить теплом. Стовпчики термометрів піднімуться до +25 °C, але водночас існує загроза пожежної небезпеки.
Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.
Прогноз погоди на 9 квітня від Укргідрометцентру
Синоптики розповіли, що упродовж дня 9 квітня в Україні переважатиме вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, проте вдень сягне до +20...+25 °C. Лише у Карпатах буде дещо холодніше — вночі +1...+6 °C, а вдень +12...+17 °C.
Водночас упродовж 9-11 квітня синоптики попередили, що у східних, більшості районів центральних, а також в Івано-Франківській, Чернівецькій, Запорізькій та Херсонській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди на 9 квітня від Наталки Діденко
Діденко розповіла, що сьогодні в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. За її прогнозами, це "ідеальний синоптичний день".
Температура повітря впродовж дня становитиме +21...+25 °C. У Києві 9 квітня очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23... +25 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попереджали, що влітку в Україні через нерівномірне випадіння опадів буде високий рівень пожежної небезпеки.
Крім того, 9 квітня магнітні бурі зберігатимуть свою небезпеку для людського організму. Магнітосфера Землі перебуває в збудженому стані, оголошений рівень небезпеки — середній.
Читайте Новини.LIVE!