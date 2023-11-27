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Синоптики предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня

27 ноября 2023 06:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 28 ноября
Спасатели разбирают последствия непогоды. Фото: Владимир Зеленский
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 28 ноября, будет облачная, но с прояснениями. На дорогах страны местами возможна гололедица. Преимущественно без осадков во всех регионах, только в Закарпатье ожидается мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают 28 ноября об умеренной снеголавинной опасности в западных регионах ІІ уровня. А именно:

  • на высокогорье восточной части Закарпатской области.
  • на высокогорье Ивано-Франковской области.

Низкая снеголавинная опасность (I уровень) содержится:

  • на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
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Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 28 ноября

По прогнозам синоптиков, завтра не следует ожидать сильных осадков.

"Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях днем местами порывы 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью -5...-10 °С, в Закарпатье,
  • на юге Одесщины и на юго-востоке страны 0...-5 °C;
  • в Крыму 0...-5 °C;
  • днем от -3...+2°C;
  • в южной части +3...+8°C, в Крыму до +11°C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в течение этой недели в Украине синоптики прогнозируют переменную погоду. Следует ожидать от осадков в виде снега до плюсовой температуры и дождя.

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