Спасатели разбирают последствия непогоды. Фото: Владимир Зеленский

Погода в Украине, 28 ноября, будет облачная, но с прояснениями. На дорогах страны местами возможна гололедица. Преимущественно без осадков во всех регионах, только в Закарпатье ожидается мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают 28 ноября об умеренной снеголавинной опасности в западных регионах ІІ уровня. А именно:

на высокогорье восточной части Закарпатской области.

на высокогорье Ивано-Франковской области.

Низкая снеголавинная опасность (I уровень) содержится:

на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 28 ноября

По прогнозам синоптиков, завтра не следует ожидать сильных осадков.

"Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях днем местами порывы 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью -5...-10 °С, в Закарпатье,

на юге Одесщины и на юго-востоке страны 0...-5 °C;

в Крыму 0...-5 °C;

днем от -3...+2°C;

в южной части +3...+8°C, в Крыму до +11°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в течение этой недели в Украине синоптики прогнозируют переменную погоду. Следует ожидать от осадков в виде снега до плюсовой температуры и дождя.