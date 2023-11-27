Синоптики предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня
Погода в Украине, 28 ноября, будет облачная, но с прояснениями. На дорогах страны местами возможна гололедица. Преимущественно без осадков во всех регионах, только в Закарпатье ожидается мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают 28 ноября об умеренной снеголавинной опасности в западных регионах ІІ уровня. А именно:
- на высокогорье восточной части Закарпатской области.
- на высокогорье Ивано-Франковской области.
Низкая снеголавинная опасность (I уровень) содержится:
- на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Погода в Украине 28 ноября
По прогнозам синоптиков, завтра не следует ожидать сильных осадков.
"Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях днем местами порывы 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью -5...-10 °С, в Закарпатье,
- на юге Одесщины и на юго-востоке страны 0...-5 °C;
- в Крыму 0...-5 °C;
- днем от -3...+2°C;
- в южной части +3...+8°C, в Крыму до +11°C.
Напомним, в течение этой недели в Украине синоптики прогнозируют переменную погоду. Следует ожидать от осадков в виде снега до плюсовой температуры и дождя.
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