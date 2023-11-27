Рятувальники розбирають наслідки негоди. Фото: Володимир Зеленський

Погода в Україні, 28 листопада, буде хмарною, але з проясненнями. На дорогах країни місцями можлива ожеледиця. Переважно без опадів у всіх регіонах, лише на Закарпатті очікується мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики попереджають 28 листопада про помірну сніголавинну небезпеку в західних регіонах ІІ рівня. А саме:

на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.

Низька сніголавинна небезпека (І рівень) утримується:

на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 листопада

За прогнозами синоптиків, завтра не варто очікувати сильних опадів.

"Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі -5...-10 °С, на Закарпатті,

півдні Одещини та південному сході країни 0...-5 °C;

в Криму 0...-5 °C;

вдень від -3...+2 °C;

у південній частині +3...+8 °C, в Криму до +11 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом цього тижня в Україні синоптики прогнозують мінливу погоду. Варто очікувати від опадів у вигляді снігу до плюсової температури та дощу.