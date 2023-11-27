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Синоптики попереджають про небезпеку — чого очікувати від погоди сьогодні

27 листопада 2023 06:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 28 листопада
Рятувальники розбирають наслідки негоди. Фото: Володимир Зеленський
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 28 листопада, буде хмарною, але з проясненнями. На дорогах країни місцями можлива ожеледиця. Переважно без опадів у всіх регіонах, лише на Закарпатті очікується мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики попереджають 28 листопада про помірну сніголавинну небезпеку в західних регіонах ІІ рівня. А саме:

  • на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
  • на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.

Низька сніголавинна небезпека (І рівень) утримується: 

  • на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
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Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 листопада

За прогнозами синоптиків, завтра не варто очікувати сильних опадів. 

"Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі -5...-10 °С, на Закарпатті,
  • півдні Одещини та південному сході країни 0...-5 °C;
  • в Криму 0...-5 °C;
  • вдень від -3...+2 °C;
  • у південній частині +3...+8 °C, в Криму до +11 °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом цього тижня в Україні синоптики прогнозують мінливу погоду. Варто очікувати від опадів у вигляді снігу до плюсової температури та дощу. 

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