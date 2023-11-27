Синоптики попереджають про небезпеку — чого очікувати від погоди сьогодні
Погода в Україні, 28 листопада, буде хмарною, але з проясненнями. На дорогах країни місцями можлива ожеледиця. Переважно без опадів у всіх регіонах, лише на Закарпатті очікується мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають 28 листопада про помірну сніголавинну небезпеку в західних регіонах ІІ рівня. А саме:
- на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
- на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.
Низька сніголавинна небезпека (І рівень) утримується:
- на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Погода в Україні 28 листопада
За прогнозами синоптиків, завтра не варто очікувати сильних опадів.
"Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі -5...-10 °С, на Закарпатті,
- півдні Одещини та південному сході країни 0...-5 °C;
- в Криму 0...-5 °C;
- вдень від -3...+2 °C;
- у південній частині +3...+8 °C, в Криму до +11 °C.
Нагадаємо, протягом цього тижня в Україні синоптики прогнозують мінливу погоду. Варто очікувати від опадів у вигляді снігу до плюсової температури та дощу.
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