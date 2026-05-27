Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине завтра

Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 23:53
Прогноз погоды в Украине на завтра 28 мая от Укргидрометцентра и синоптика Диденко
Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 28 мая, ожидается с похолоданием. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Кроме того, объявлен первый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая от Укргидрометцентра

В Украину распространится холодный воздух из Скандинавии, который будет вытеснять тепло в южные регионы. В течение суток погода ожидается облачной с прояснениями.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня
Погода в Украине 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ночью на юге и востоке, днем в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, днем в большинстве областей порывы до 20 метров в секунду.

Читайте также:
Погода в Україні 28 травня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в южной части ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Украине на завтра от синоптика Наталки Диденко

Территория Украины завтра окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Местами ожидаются незначительные дожди.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня
Погода в Украине 28 мая. Фото: Meteopost

Температура воздуха днем будет +15...+19 °С, на юге +20...+23 °С. Кроме того, ожидаются штормовые порывы ветра.

В Киеве будет сильный северо-западный ветер, также есть вероятность небольшого дождя. В столице температура воздуха снизится до +15 °С.

Диденко добавила, что до конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня снова потеплеет.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на этой неделе в Украине стремительно похолодает. Синоптики также предупреждают об осадках и сильных порывах ветра.

Кроме того, в Украине не прогнозируют аномальной жары, которую в ближайшее время ожидают в странах Западной Европы. Погодные условия будет определять поступление прохладных воздушных масс из Скандинавии.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации