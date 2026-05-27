Прогноз погоды в Украине на завтра 28 мая от Укргидрометцентра и синоптика Диденко

Погода в Украине завтра, 28 мая, ожидается с похолоданием. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Кроме того, объявлен первый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая от Укргидрометцентра

В Украину распространится холодный воздух из Скандинавии, который будет вытеснять тепло в южные регионы. В течение суток погода ожидается облачной с прояснениями.

Ночью на юге и востоке, днем в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, днем в большинстве областей порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в южной части ночью +11...+16 °С, днем +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Украине на завтра от синоптика Наталки Диденко

Территория Украины завтра окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Местами ожидаются незначительные дожди.

Температура воздуха днем будет +15...+19 °С, на юге +20...+23 °С. Кроме того, ожидаются штормовые порывы ветра.

В Киеве будет сильный северо-западный ветер, также есть вероятность небольшого дождя. В столице температура воздуха снизится до +15 °С.

Диденко добавила, что до конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня снова потеплеет.

Кроме того, в Украине не прогнозируют аномальной жары, которую в ближайшее время ожидают в странах Западной Европы. Погодные условия будет определять поступление прохладных воздушных масс из Скандинавии.