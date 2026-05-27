Головна Погода Синоптики попередили про різке похолодання в Україні завтра

Синоптики попередили про різке похолодання в Україні завтра

Дата публікації: 27 травня 2026 23:53
Прогноз погоди в Україні на завтра 28 травня від Укргідрометцентру та синоптика Діденко
Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 28 травня, очікується із похолоданням. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Крім того, оголошено перший рівень небезпечності через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня від Укргідрометцентру

До України пошириться холодне повітря зі Скандинавії, яке буде витісняти тепло в південні регіони. Упродовж доби погода очікується хмарною з проясненнями.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня
Погода в Україні 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень в більшості областях пориви до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 28 травня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С, у південній частині вночі +11...+16 °С, вдень +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на завтра від синоптика Наталки Діденко

Територія України завтра опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Місцями очікуються незначні дощі. 

Прогноз погоди в Україні на 28 травня
Погода в Україні 28 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря вдень буде +15...+19 °С, на півдні +20...+23 °С. Крім того, очікуються штормові пориви вітру. 

У Києві буде сильний північно-західний вітер, також є ймовірність невеликого дощу. У столиці температура повітря знизиться до +15 °С

Діденко додала, що до кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня знову потеплішає.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, цього тижня в Україні стрімко похолодає. Синоптики також попереджають про опади та сильні пориви вітру.

Крім того, в Україні не прогнозують аномальної спеки, яку найближчим часом очікують у країнах Західної Європи. Погодні умови визначатиме надходження прохолодних повітряних мас зі Скандинавії. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
