Прогноз погоди в Україні на завтра 28 травня від Укргідрометцентру та синоптика Діденко

Погода в Україні завтра, 28 травня, очікується із похолоданням. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Крім того, оголошено перший рівень небезпечності через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня від Укргідрометцентру

До України пошириться холодне повітря зі Скандинавії, яке буде витісняти тепло в південні регіони. Упродовж доби погода очікується хмарною з проясненнями.

Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень в більшості областях пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С, у південній частині вночі +11...+16 °С, вдень +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на завтра від синоптика Наталки Діденко

Територія України завтра опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Місцями очікуються незначні дощі.

Температура повітря вдень буде +15...+19 °С, на півдні +20...+23 °С. Крім того, очікуються штормові пориви вітру.

У Києві буде сильний північно-західний вітер, також є ймовірність невеликого дощу. У столиці температура повітря знизиться до +15 °С.

Діденко додала, що до кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня знову потеплішає.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, цього тижня в Україні стрімко похолодає. Синоптики також попереджають про опади та сильні пориви вітру.

Крім того, в Україні не прогнозують аномальної спеки, яку найближчим часом очікують у країнах Західної Європи. Погодні умови визначатиме надходження прохолодних повітряних мас зі Скандинавії.