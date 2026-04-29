Синоптики прогнозируют заморозки в Украине 30 апреля

Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 30 апреля, в Украине сохранится прохладная и неустойчивая погода с влиянием холодного воздуха. В части регионов пройдут дожди, тогда как другие области останутся преимущественно сухими. Ночные заморозки еще возможны, а дневное потепление будет оставаться умеренным.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 апреля от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 30 апреля синоптическая ситуация в Украине существенно не улучшится. Погоду будет формировать поле высокого давления со стороны Западной Европы и влияние холодной воздушной массы в верхних слоях атмосферы.

Ожидается переменная облачность. В ночные часы небольшие дожди возможны на юге и востоке, днем — в большинстве регионов, кроме запада и юга. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0...-3 °C, в южных регионах +1...+6 °C. Днем по Украине ожидается +8...+13 °C, а на юге +11...+16 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Украине на 30 апреля от синоптика Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 30 апреля в Украине еще сохранится прохладная погода, а ночью местами возможны заморозки. Днем температура воздуха составит +8...+11 °C, а на юге — +10...+13 °C.

Осадки наиболее вероятны в северных, северо-восточных и центральных областях, где ожидается небольшой дождь. На западе, юге и юго-востоке существенных осадков не прогнозируется.

В Киеве 30 апреля ожидается небольшой дождь, температура ночью составит +1...+3 °C, днем — +8...+10 °C. По словам синоптика, 1 мая будет переходным днем, а 2-3 мая в Украине постепенно закрепится более теплая и сухая погода с прояснениями.

Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

