Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Заморозки и дожди: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Заморозки и дожди: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 18:59
Люди идут по городу с зонтиками во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 30 апреля, в Украине сохранится прохладная и неустойчивая погода из-за влияния антициклона из Западной Европы. В большинстве регионов ожидается повышенное атмосферное давление и преимущественно облачное небо. Несмотря на календарную весну, ночные температуры местами будут оставаться низкими, с вероятными заморозками.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 30 квітня
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 30 апреля, погоду в Украине будет определять поле высокого давления, которое будет поступать из Западной Европы. Центр антициклона расположен над Северным морем, что будет вызывать сохранение прохладной воздушной массы в верхних слоях атмосферы.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В ночное время небольшие дожди возможны на крайнем юге и востоке страны, тогда как днем осадки ожидаются в большинстве регионов, кроме западных и южных областей.

Ветер будет преобладать северо-западный, умеренный — 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Читайте также:

Температурный фон будет оставаться довольно прохладным. Ночью по Украине ожидается +0...-3 °C, местами на поверхности почвы возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +8...+13 °C.

В южных регионах ночная температура составит +1...+6 °C, а днем повысится до +11...+16 °C.

null
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в начале мая в Украине ожидается резкая смена погоды с постепенным потеплением по всей территории страны. Холод, ветер и ночные заморозки в воздухе начнут отступать, хотя на поверхности почвы они еще местами сохранятся. Уже в первые дни месяца температура днем вырастет до +7...+13 °C, а местами достигнет +16...+19 °C.

Также Новини.LIVE писали, что по прогнозам синоптика Наталки Диденко, Украину ожидает изменение погодных условий — после периода холода и ночных заморозков начинается постепенное потепление. Уже с первых дней мая прогнозируют больше солнца, меньше осадков и более стабильное тепло. В отдельных регионах температура воздуха может подниматься до более +20°C.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации