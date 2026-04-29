Заморозки и дожди: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 30 апреля, в Украине сохранится прохладная и неустойчивая погода из-за влияния антициклона из Западной Европы. В большинстве регионов ожидается повышенное атмосферное давление и преимущественно облачное небо. Несмотря на календарную весну, ночные температуры местами будут оставаться низкими, с вероятными заморозками.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля. Карта: Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 30 апреля, погоду в Украине будет определять поле высокого давления, которое будет поступать из Западной Европы. Центр антициклона расположен над Северным морем, что будет вызывать сохранение прохладной воздушной массы в верхних слоях атмосферы.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В ночное время небольшие дожди возможны на крайнем юге и востоке страны, тогда как днем осадки ожидаются в большинстве регионов, кроме западных и южных областей.

Ветер будет преобладать северо-западный, умеренный — 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Читайте также:

Температурный фон будет оставаться довольно прохладным. Ночью по Украине ожидается +0...-3 °C, местами на поверхности почвы возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +8...+13 °C.

В южных регионах ночная температура составит +1...+6 °C, а днем повысится до +11...+16 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в начале мая в Украине ожидается резкая смена погоды с постепенным потеплением по всей территории страны. Холод, ветер и ночные заморозки в воздухе начнут отступать, хотя на поверхности почвы они еще местами сохранятся. Уже в первые дни месяца температура днем вырастет до +7...+13 °C, а местами достигнет +16...+19 °C.

Также Новини.LIVE писали, что по прогнозам синоптика Наталки Диденко, Украину ожидает изменение погодных условий — после периода холода и ночных заморозков начинается постепенное потепление. Уже с первых дней мая прогнозируют больше солнца, меньше осадков и более стабильное тепло. В отдельных регионах температура воздуха может подниматься до более +20°C.