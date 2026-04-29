Головна Погода Заморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на 30 квітня

Дата публікації: 29 квітня 2026 18:59
Люди йдуть містом з парасольками під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 квітня, в Україні утримається прохолодна та нестійка погода через вплив антициклону із Західної Європи. У більшості регіонів очікується підвищений атмосферний тиск і переважно хмарне небо. Попри календарну весну, нічні температури місцями залишатимуться низькими, з ймовірними заморозками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 30 квітня
Прогноз погоди в Україні на 30 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 30 квітня, погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, яке надходитиме із Західної Європи. Центр антициклону розташований над Північним морем, що спричинятиме збереження прохолодної повітряної маси у верхніх шарах атмосфери.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У нічний час невеликі дощі можливі на крайньому півдні та сході країни, тоді як удень опади очікуються в більшості регіонів, окрім західних і південних областей.

Вітер переважатиме північно-західний, помірний — 5-10 м/с. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Температурний фон залишатиметься доволі прохолодним. Уночі по Україні очікується +0…-3 °C, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки. Удень повітря прогріється до +8…+13 °C.

У південних регіонах нічна температура становитиме +1…+6 °C, а вдень підвищиться до +11…+16 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку травня в Україні очікується різка зміна погоди з поступовим потеплінням по всій території країни. Холод, вітер і нічні заморозки в повітрі почнуть відступати, хоча на поверхні ґрунту вони ще місцями збережуться. Вже у перші дні місяця температура вдень зросте до +7…+13 °C, а подекуди сягне +16…+19 °C.

Також Новини.LIVE писали, що за прогнозами синоптика Наталки Діденко, Україну очікує зміна погодних умов — після періоду холоду та нічних заморозків починається поступове потепління. Уже з перших днів травня прогнозують більше сонця, менше опадів і стабільніше тепло. В окремих регіонах температура повітря може підніматися до понад +20°C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
