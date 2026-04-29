Головна Погода Синоптики прогнозують заморозки в Україні 30 квітня

Дата публікації: 29 квітня 2026 23:58
Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 30 квітня, в Україні утримається прохолодна та нестійка погода з впливом холодного повітря. У частині регіонів пройдуть дощі, тоді як інші області залишаться переважно сухими. Нічні заморозки ще можливі, а денне потепління залишатиметься помірним.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 30 квітня
Прогноз погоди в Україні на 30 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 квітня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 30 квітня синоптична ситуація в Україні суттєво не покращиться. Погоду формуватиме поле високого тиску з боку Західної Європи та вплив холодної повітряної маси у верхніх шарах атмосфери.

Очікується мінлива хмарність. У нічні години невеликі дощі можливі на півдні та сході, вдень — у більшості регіонів, окрім заходу та півдня. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0…-3 °C, у південних регіонах +1…+6 °C. Вдень по Україні очікується +8…+13 °C, а на півдні +11…+16 °C.

Читайте також:
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода в Україні на 30 квітня від синоптика Діденко

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 30 квітня в Україні ще збережеться прохолодна погода, а вночі місцями можливі заморозки. Удень температура повітря становитиме +8…+11 °C, а на півдні — +10…+13 °C.

Опади найбільш імовірні у північних, північно-східних та центральних областях, де очікується невеликий дощ. На заході, півдні та південному сході істотних опадів не прогнозується.

У Києві 30 квітня очікується невеликий дощ, температура вночі становитиме +1…+3 °C, вдень — +8…+10 °C. За словами синоптика, 1 травня буде перехідним днем, а 2–3 травня в Україні поступово закріпиться тепліша та суха погода з проясненнями.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 30 квітня в Україні збережеться прохолодна погода під впливом антициклону із Західної Європи. У більшості регіонів утримається підвищений атмосферний тиск і переважно хмарне небо. В окремих областях у нічні години можливі заморозки, а місцями пройдуть дощі.

Новини.LIVE також повідомляли, що у травні в Україні очікується різка зміна погоди. По всій країні поступово потеплішає. Холод і заморозки почнуть відступати, хоча на старті місяця ще можливі нічні похолодання та локальні коливання температури.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
