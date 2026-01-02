Видео
Главная Погода Синоптики прогнозируют неожиданное изменение погоды в Украине

Синоптики прогнозируют неожиданное изменение погоды в Украине

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 23:53
Прогноз погоды в Украине на завтра 3 января от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Снежная погода. Фото: Ritzau Scanpix/Henning Bagger via REUTERS

Погода в Украине завтра, 3 января, ожидается местами с осадками и сильными порывами ветра. Кроме того, синоптики прогнозируют гололед. В то же время местами температура воздуха повысится.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 3 января от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что ночью в Украине, кроме юга, ожидается небольшой снег, но на Закарпатье и в Карпатах — умеренный. Днем в южных, центральных, восточных регионах и в Карпатах умеренный мокрый снег с дождем, поэтому возможно налипание мокрого снега. Также местами ожидается гололед.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня
Погода в Украине 3 января. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, а в южных, восточных и Днепропетровской областях до 15-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0...-5 °С, в Карпатах -3...-8 °С. Днем ожидается -3...+2 °С, а на востоке и в Днепропетровской области 0...+5 °С. В южной части страны ночью 0 °С, днем +3...+8 °С, в Крыму до +11 °С.

Синоптики также объявили опасность из-за гололеда на дорогах и местами порывов ветра до 20 метров в секунду.

Погода в Україні 3 січня
Предупреждение об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 3 января от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что ночью и днем ожидается от -3 °С до +3 °С. На юге и востоке прогнозируется +2...+6 °С.

Погода в Україні 3 січня
Прогноз погоды в Украине на 3 января. Фото: Meteopost

Мокрый снег будет на Левобережье и в Карпатах. Кроме того, Диденко предупреждает о сильном ветре, а в Приазовье и Крыму до 22 метров в секунду.

Погода в Киеве 3 января

В столице будет преобладать облачная погода, но без существенных осадков. Ветер будет порывистым юго-западного направления. Температура воздуха 0...-2 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Закарпатской области спасатели объявили снеголавинную опасность первого уровня.

А в Укргидрометцентре сообщали, что в январе средняя температура воздуха будет от -1 °C до -7 °C.

погода непогода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
