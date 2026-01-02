Прогноз погоди в Україні на завтра 3 січня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Сніжна погода. Фото: Ritzau Scanpix/Henning Bagger via REUTERS

Погода в Україні завтра, 3 січня, очікується місцями з опадами та сильними поривами вітру. Крім того, синоптики прогнозують ожеледь. Водночас подекуди температура повітря підвищиться.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 3 січня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що вночі в Україні, крім півдня, очікується невеликий сніг, але на Закарпатті та в Карпатах — помірний. Вдень у південних, центральних, східних регіонах та у Карпатах помірний мокрий сніг з дощем, тому можливе налипання мокрого снігу. Також місцями очікується ожеледь.

Погода в Україні 3 січня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а у південних, східних та Дніпропетровській областях до 15-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі 0...-5 °С, у Карпатах -3...-8 °С. Вдень очікується -3...+2 °С, а на сході та в Дніпропетровській області 0...+5 °С. У південній частині країни вночі 0 °С, вдень +3...+8 °С, у Криму до +11 °С.

Синоптики також оголосили небезпеку через ожеледицю на дорогах та місцями пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Попередження про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 3 січня від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що вночі та вдень очікується від -3 °С до +3 °С. На півдні та сході прогнозується +2...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня. Фото: Meteopost

Мокрий сніг буде на Лівобережжі та в Карпатах. Крім того, Діденко попереджає про сильний вітер, а в Приазовʼї та Криму до 22 метрів на секунду.

Погода в Києві 3 січня

У столиці переважатиме хмарна погода, але без істотних опадів. Вітер буде поривчастим південно-західного напрямку. Температура повітря 0...-2 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Закарпатській області рятувальники оголосили сніголавинну небезпеку першого рівня.

А в Укргідрометцентрі повідомляли, що у січні середня температура повітря буде від -1 °C до -7 °C.