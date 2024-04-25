Погода в Украине 26 апреля от синоптиков Meteoprog

Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 26 апреля, прогнозируют теплую погоду. В то же время синоптики предупреждают о дождях, местами с грозами. В результате ожидается повышенная влажность воздуха.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 26 апреля

По данным синоптиков, завтра в Украине температура воздуха будет колебаться от +2 до +27 °C. Теплее всего будет на востоке страны — +16...+27 °C, а холоднее на западе — +2...+14 °C.

Во всех областях, кроме Закарпатской, ожидается облачная погода, местами с прояснениями. На севере возможны осадки в виде дождя.

Погода в Украине. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 26 апреля

Ночью в столице будет пасмурная погода, пройдет дождь. Уже утром появятся прояснения, а осадки прекратятся — так будет продолжаться до вечера.

Температура воздуха ночью и утром будет +12 °C, а днем +15 °C. Скорость ветра в течение суток будет колебаться в пределах 2-6 м/с, влажность воздуха будет высокой — 80-90%.

Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до субботы, 27 апреля.

Также в Украину вместе с дождями снова пришла африканская пыль. Народный синоптик Наталья Диденко объяснила, несет ли угрозу такая буря для украинцев.