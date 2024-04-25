Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, где в Украине завтра будет самая теплая погода arrow

Синоптики рассказали, где в Украине завтра будет самая теплая погода

25 апреля 2024 20:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 26 апреля от синоптиков Meteoprog
Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в пятницу, 26 апреля, прогнозируют теплую погоду. В то же время синоптики предупреждают о дождях, местами с грозами. В результате ожидается повышенная влажность воздуха.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 26 апреля

По данным синоптиков, завтра в Украине температура воздуха будет колебаться от +2 до +27 °C. Теплее всего будет на востоке страны — +16...+27 °C, а холоднее на западе — +2...+14 °C.

Во всех областях, кроме Закарпатской, ожидается облачная погода, местами с прояснениями. На севере возможны осадки в виде дождя.

погода 26 апреля
Погода в Украине. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 26 апреля

Ночью в столице будет пасмурная погода, пройдет дождь. Уже утром появятся прояснения, а осадки прекратятся — так будет продолжаться до вечера.

Температура воздуха ночью и утром будет +12 °C, а днем +15 °C. Скорость ветра в течение суток будет колебаться в пределах 2-6 м/с, влажность воздуха будет высокой — 80-90%.

погода в Киеве 26 апреля
Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до субботы, 27 апреля.

Также в Украину вместе с дождями снова пришла африканская пыль. Народный синоптик Наталья Диденко объяснила, несет ли угрозу такая буря для украинцев.

погода
весна
синоптик
дождь
прогноз погоды
погода в Украине
апрель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри