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Синоптики розповіли, де в Україні завтра буде найтепліша погода

25 квітня 2024 20:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 26 квітня від синоптиків Meteoprog
Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні в п'ятницю, 26 квітня, прогнозують теплу погоду. Водночас синоптики попереджають про дощі, місцями з грозами. Внаслідок цього очікується підвищена вологість повітря. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 26 квітня

За даними синоптиків, завтра в Україні температура повітря коливатиметься від +2 до +27 °C. Найтепліше буде на сході країни — +16...+27 °C, а найхолодніше на заході — +2...+14 °C.

У всіх областях, окрім Закарпатської, очікується хмарна погода, подекуди з проясненнями. На півночі можливі опади у вигляді дощу.

погода 26 квітня
Погода в Україні. Фото: Meteoprog

Погода в Києві 26 квітня

Вночі в столиці буде похмура погода, пройде дощ. Вже вранці з'являться прояснення, а опади припиняться — так триватиме аж до вечора. 

Температура повітря вночі та вранці становитиме +12 °C, а вдень +15 °C. Швидкість вітру протягом доби коливатиметься в межах 2-6 м/с, вологість повітря буде високою — 80-90%.

погода в Києві 26 квітня
Погода в Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря, що триватиме до суботи, 27 квітня.

Також в Україну разом з дощами знову прийшов африканський пил. Народний синоптик Наталка Діденко пояснила, чи несе загрозу така буря для українців. 

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