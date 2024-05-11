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Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — без заморозков, но с дождями

11 мая 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в субботу, 11 мая — прогноз от синоптиков
Женщина с ребенком идет в парке под дождем. Фото иллюстративное: freepik.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 11 мая, будет переменно облачной. Ночью без осадков. Небольшие дожди пройдут лишь в Сумской и Черниговской областях. А вот днем будут идти дожди на всей территории Украины, кроме южных областей.

Об этом 10 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура ночью +5...+10 °С. Днем +14...+19 °С, а на Закарпатье, юге и юго-востоке страны до +22 °С.

В Киевской области температура ночью будет +5...+10 °С, а днем +14...+19 °С. В Киеве ночью будет +8...+10 °С, а днем +16...+18 °С. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - без заморозков, но с дождями - фото 2
Карта от Укргидрометцентра "Где в Украине ожидаются опасные гидрологические явления"

В результате повышения и удержания уровней воды на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (I уровень опасности — желтый), Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Бориспольском, Броварском районах Киевской области возможны дальнейшие резкие колебания уровней воды с удержанием затопления поймы и пониженных приречных территорий (I уровень опасности — желтый).

В результате сбросов воды из Днестровской ГЭС на реку Днестр в створе поста Могилев-Подольский возможны резкие колебания уровня воды с достижением отметок начального затопления пониженных участков прилегающих к руслу реки и отдельных хозяйственных объектов в районе города Могилев-Подольский Винницкой области (I уровень опасности — желтый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, ночью ожидается +4...+11 °С , без заморозков. Максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18 °С , а на юге и Закарпатье до +22 °С . Местами небольшие дожди возможны на западе, в центре и на востоке.

В Киеве без существенных осадков, разве что временами будет увеличиваться облачность. Воздух прогреется до +15...+17 °С.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 11 мая, в некоторых областях Украины ожидаются дожди.

Также мы писали о том, что недавно Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

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