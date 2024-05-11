Погода в Україні у суботу, 11 травня — прогноз від синоптиків

Жінка з дитиною гуляє в парку під дощем. Фото ілюстративне: freepik.com

Погода в Україні у суботу, 11 травня, буде мінливо хмарною. Уночі без опадів. Невеликі дощі пройдуть місцями лише в Сумській і Чернігівській областях. А от удень трохи дощитиме на всій території України, крім південних областей.

Про це 10 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура вночі +5...+10 °С. Удень +14...+19 °С, а на Закарпатті, півдні та південному сході країни до +22 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +5...+10 °С, а вдень +14...+19 °С. У Києві вночі буде +8...+10 °С, а вдень +16...+18 °С. Буде хмарно із проясненнями, уночі без опадів, а вдень пройде невеликий дощ. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта від Укргідрометцентру "Де в Україні очікуються небезпечні гідрологічні явища"

Унаслідок підвищення та утримання рівнів води на високих позначках, триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий), Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий); на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий). Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ на річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Бориспільському, Броварському районах Київської області можливі подальші різкі коливання рівнів води з утриманням затоплення заплави та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки — жовтий). Унаслідок скидів води із Дністровської ГЕС на річку Дністер у створі поста Могилів-Подільський можливі різкі коливання рівня води з досягненням відміток початкового затоплення понижених ділянок прилеглих до русла річки та окремих господарських об’єктів у районі міста Могилів-Подільський Вінницької області (І рівень небезпеки — жовтий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, уночі очікується +4...+11 °С, без заморозків. Максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °С, а на півдні та на Закарпатті до +22 °С. Місцями невеликі дощі можливі на заході, у центрі та на сході.

У Києві без істотних опадів, хіба що часом збільшуватиметься хмарність. Повітря прогріється до +15...+17 °С.

Нагадаємо, за прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 11 травня, в деяких областях України очікуються дощі.

Також ми писали про те, що нещодавно Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С