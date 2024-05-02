Погода в Украине в четверг, 2 мая — прогноз от синоптиков.

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: znaj.ua

Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет с переменной облачностью. Днем пройдет небольшой дождь в Сумской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории без осадков.

Об этом 1 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер будет дуть с северо-востока, а в западных областях с юго-востока, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 °С. Днем будет +20...+25 °С, а в южных областях до +27 °С.

В Киевской области температура ночью будет +6...+11 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +9...+11 °С, а днем +20...+24 °С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов — Летки, а также удержания уровней на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности — желтый), в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук вследствие добега паводковой волны с зарубежного участка, ожидается повышение уровней воды на 0,1–0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность на территории Украины" от Украинского гидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная (третьего уровня) снеголавинная опасность. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в Украине будет солнечно и тепло. Максимальная температура воздуха в течение дня будет составлять +21...26 °С, а ночью +8...13 °С.

"Антициклон уверенно расположился в Украине, потому и сухо, разве что завтра в Сумской и Харьковской областях есть вероятность периодических кратковременных дождей",—отмечает синоптик.

В Киеве будет светить солнце, максимальная температура воздуха будет +22...24 °С.

Напомним, Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на Пасху. По ее прогнозам, на праздник в некоторых областях будет дождь.

Также мы писали, что в течение недели с 30 апреля по 3 мая в Украине будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.