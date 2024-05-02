Погода в Україні в четвер, 2 травня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: znaj.ua

Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде з мінливою хмарністю. Удень місцями пройде невеликий дощ у Сумській, Харківській і Луганській областях. На решті території без опадів.

Про це 1 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер дутиме з північного сходу, а в західних областях із південного сходу, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура вночі +6...+11 °С. Удень буде +20...+25 °С, а в південних областях до +27 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +6...+11 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +9...+11 °С, а вдень +20...+24 °С. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок продовження підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та ділянці Десни Чернігів — Літки, а також утримання рівнів на високих позначках триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий), у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук унаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується підвищення рівнів води на 0,1–0,5 метра над поточними рівнями із затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природнє русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека на території України" від Українського гідрометцентру

На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської області очікується значна (третього рівня) сніголавинна небезпека. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Громадянам радять утриматися від походів на високогір'я.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, в Україні буде сонячно та тепло. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21...26 °С, а вночі +8...13 °С.

"Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й сухо, хіба що завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів", — зазначає синоптикиня.

У Києві світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22...24 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в Україні на Великдень. За її прогнозами, на свято в деяких областях дощитиме.

Також ми писали про те, що протягом тижня з 30 квітня по 3 травня в Україні буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.